¿Se puede obtener ciudadanía estadounidense por enlistarse en el ejército? Esto dice la embajada

Videos aseguran que entrar al ejército estadounidense es la manera más fácil para obtener la ciudadanía; la embajada aclara la información y comparte los requerimentos para unirse al ejército.

Por medio de redes sociales han surgido videos en los que se comparte que los migrantes pueden obtener su ciudadanía de Estados Unidos al unirse al ejército, asegurando que esta es la forma más fácil de hacerlo.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en México aseguró que en dichos videos no se brinda toda la información necesaria, pues el entrar al ejército no representa “una vía abierta para cualquier migrante.”

Asimismo, apuntaron que se requiere una residencia permanente legal, una Green Card y cumplir con otros requisitos para unirse al ejército estadounidense, por lo que invitan a las ersonas a no dejarse engañar y consultar fuentes oficiales para obtener información verídica.

Algunos videos dicen que entrar al Ejército de Estados Unidos es la forma más fácil y rápida de obtener ciudadanía.

Eso es engañoso.

El servicio militar puede apoyar ciertos procesos de naturalización, pero no es una vía abierta para cualquier migrante.

Las personas que quieran… pic.twitter.com/pgpvMN5zhA — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 26, 2026

Requisitos para unirse al Ejército de Estados Unidos

Para unirse a las fuerzas armadas de Estados Unidos se requiere tener ciudadanía estadounidense; o en su caso, una tarjeta de residencia permanente conocida como Green Card, además de hablar, leer y escribir inglés con fluidez

También se debe contar con el límite de edad para cada una de las ramas de las fuerzas armadas:

Fuerza Aérea: 17 a 42 años

Ejército: 17 a 35 años

Guardia Costera: 17 a 41 años

Cuerpo de Marines: 17 a 28 años

Marina: 17 a 41 años

Fuerza Espacial: 17 a 42 años

La página oficial del Ejército de Estados Unidos acota que unirse al ejército no representa una oportunidad para entrar a Estados Unidos o para obtener una visa.

Además de eso, también se debe realizar la Prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB), en la que se debe obtener la puntuación mínima que determina los puestos en los que se podrá desempeñar el alistamiento.

The ultimate test of finding out exactly what you're capable of when looking straight down. ⚔



Trainees with Alpha Company, 2nd Battalion, 47th Infantry Regiment, 197th Infantry Brigade, conquer the confidence course on Sand Hill at Fort Benning, Ga. pic.twitter.com/5LbiqzvAMq — US Army Maneuver Center of Excellence (@MCoEFortBenning) May 26, 2026

Se debe contar con un diploma de escuela secundaria o un certificado de equivalencia general (GED); sin embargo, el número de plazas disponibles para quienes tienen un GED son menores.

Como parte del proceso de alistamiento se realiza un examen médico, con el que se evalúa si se goza de salud suficiente para servir en el ejército, pues cada una de las ramas exige que se cuente con una buena condición física.

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