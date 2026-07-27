Pensión Bienestar Adultos Mayores calendario de pagos: ¿Qué letra toca del 27 al 31 de Julio 2026?

Los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar que corresponden al bimestre julio-agosto se realizaron de manera escalonada a partir del pasado 6 de julio, incluyendo la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Las y los beneficiarios pueden conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar y de los programas para el Bienestar durante los primeros días de cada bimestre, y el que corresponde a julio-agosto ya fue publicado.

Además de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, en este mes se realizará el depósito de otros tres programas para el Bienestar para que las y los beneficiarios puedan disponer de su apoyo económico.

🚨 ¡Aviso importante! No existen bonos de los #ProgramasParaElBienestar ni del Gobierno de México. ❌



⚠️ Si te llega una supuesta invitación por fuentes no oficiales, revisa la dirección: una página gubernamental nunca termina en “.com”.



✅ Infórmate bien 👉… pic.twitter.com/G6chzJpPji — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 22, 2026

Calendario del Bienestar julio-agosto

En la semana del lunes 27 de julio al viernes 31 de julio se realizará el pago a quienes tengan como letra inicial de su primer apellido las letras: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

El calendario de los pagos bienestar corresponde a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, y Madres Trabajadoras, y es el siguiente:

¡Última semana de pagos! 💰



💳 En orden alfabético del primer apellido, recibirán su depósito adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras derechohabientes de los #ProgramasParaElBienestar. 👴🏼👵🏼



📌 Más información:… pic.twitter.com/Jz5TnPY1Tt — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 27, 2026

Lunes 6 de julio: A

Martes 7 de julio: B

Mércoles 8 y jueves 9 de julio: C

Viernes 10 de julio: D, E, F

Lunes 13 y martes 14 de julio: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 y lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 y viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z

Las y los beneficiarios reciben su apoyo económico directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar que les dieron al momento de inscribirse, por lo que pueden consultar el saldo por medio de la aplicación móvil del Banco del Bienestar que se encuentra disponible para Android e iOS.

🏦 En el @bbienestarmx, tus recursos de los #ProgramasParaElBienestar están seguros.



Retíralos cuando los necesites o paga directamente con tu tarjeta. 💳✨



Conoce los usos de tu tarjeta: https://t.co/bjFj7GyLmO pic.twitter.com/pj8rX1LyLc — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) July 27, 2026

Quienes son beneficiarios de cada uno de los Programas del Bienestar reciben el siguiente monto como apoyo económico durante el 2026:

Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad: 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura: 3 mil 300 pesos bimestrales

Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios: Mil 650 pesos bimestrales

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