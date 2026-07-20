Plan Bienestar Metropolitano Mérida: ciudadanos impulsan proyectos de agua, vialidad y seguridad

El gobernador Joaquín Díaz Mena enfatizó que el plan no nació de un escritorio gubernamental, sino del diálogo directo con los vecinos;

Mérida y su Zona Metropolitana avanzan hacia un futuro con mejores servicios y mayor seguridad; más de 600 vecinos, especialistas y autoridades concluyeron los Foros de Consulta, sentando las bases del Plan Bienestar Metropolitano; este instrumento, impulsado por la ciudadanía, busca garantizar agua suficiente, vialidades seguras y protección familiar en la región.

La iniciativa, con respaldo del Gobernador Joaquín Díaz Mena y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es resultado de 15 jornadas de diálogo donde la voz de la gente fue clave para definir las prioridades de desarrollo urbano y social.

“Este acuerdo marca el inicio de soluciones concretas”

El Gobernador Díaz Mena, al encabezar la última jornada en el Centro Internacional de Congresos, destacó que este acuerdo ciudadano marca el fin de la etapa de escucha y el inicio de soluciones concretas; “Que este proyecto no nazca de un escritorio de Gobierno, sino de la inteligencia colectiva y la experiencia de la gente”, afirmó, subrayando la importancia de la participación directa.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, presente en el evento, reiteró la disposición del Ayuntamiento para una coordinación institucional sólida; “Cuando sociedad y Gobierno dialogan con respeto, construyen confianza, y cuando existe confianza, es posible impulsar un desarrollo con justicia social”, expresó Patrón Laviada, enfatizando el trabajo en equipo por el bienestar común.

Las mesas de consulta celebradas en el Centro Internacional de Congresos reunieron a especialistas para diagnosticar la capacidad del acuífero; ı Foto: Especial.

El Plan Bienestar Metropolitano abordará retos cruciales; en materia hídrica, modernizará la infraestructura, mejorando el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas residuales para proteger el acuífero local; para la movilidad, buscará reducir tiempos de traslado y siniestros viales con vialidades más seguras, mejor señalización, iluminación y accesibilidad, frente al creciente parque vehicular.

Seguridad familiar, prioridad

La seguridad familiar también es prioridad; el plan contempla fortalecer la estrategia actual con mayor capacidad de prevención y respuesta, incrementando cámaras de vigilancia, la presencia policial, la iluminación pública y la creación de un C5 metropolitano, respondiendo a las demandas ciudadanas.

Además de Mérida, participaron activamente en estos foros las alcaldesas y alcaldes de Conkal, Acanceh, Chicxulub Pueblo, Kanasín, Progreso, Tixpéhual, Ucú y Hunucmá, demostrando un compromiso regional con el desarrollo conjunto.

Las propuestas recabadas durante los 15 foros y mecanismos digitales de participación ciudadana entrarán ahora a una fase de análisis y sistematización; este proceso, liderado por la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, integrará el Plan Bienestar Metropolitano, que guiará las inversiones y el crecimiento estratégico de la región.

Díaz Mena hizo un llamado a mantener estos ejercicios de participación, asegurando que el legado del Gobierno del Renacimiento Maya será construir una ciudad y una zona metropolitana pensadas para las personas y las futuras generaciones, garantizando una mejor calidad de vida.

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JVR