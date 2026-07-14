Yucatán activa Puesto de Comando contra huracanes y ciclones 2026

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó las mesas de trabajo técnico para revisar los inventarios de insumos de emergencia y plantas de luz.

Yucatán refuerza su preparación ante la temporada de huracanes 2026 con la instalación de un Puesto de Comando interinstitucional en Mérida. Esta medida busca proteger a las familias yucatecas, coordinando esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, fuerzas armadas, instituciones y el sector privado.

La iniciativa, parte de una estrategia nacional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, establece un centro de operaciones clave para prevenir y atender fenómenos hidrometeorológicos en la península.

Se trabaja desde el C5i de la Secretaría de Seguridad Pública

El Gobernador Joaquín Díaz Mena, acompañado por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil en el C5i de la Secretaría de Seguridad Pública. Este espacio será el epicentro del monitoreo y la respuesta.

Díaz Mena enfatizó que la seguridad de las familias no es casualidad, sino resultado de una organización y planificación constantes. “Cada refugio listo, cada protocolo probado y cada institución coordinada representan un Gobierno que cumple, llegando en una emergencia hasta el último rincón de Yucatán“, afirmó el mandatario.

El Puesto de Comando integra a dependencias estatales y federales, municipios, universidades, empresarios y organizaciones civiles. Su objetivo es articular capacidades y recursos para brindar apoyo inmediato a quienes lo necesiten, utilizando protocolos de comunicación compartidos y monitoreo en tiempo real desde el C5i.

La estrategia de seguridad ciudadana coordinada con el Gobierno de México priorizará la evacuación oportuna de los puertos pesqueros. ı Foto: Especial.

La coordinadora nacional, Laura Velázquez Alzúa, destacó el compromiso de Yucatán y su Gobernador en esta estrategia. Señaló que el periodo de ciclones tropicales se prevé muy activo, lo que hace crucial esta coordinación en los 17 estados costeros del país.

Velázquez Alzúa presentó datos preocupantes del Atlas Nacional de Riesgos: 84 municipios de Yucatán enfrentan algún grado de riesgo por inundación, afectando a más de dos millones de personas. De estos, 37 tienen riesgo medio, 37 alto y 10 muy alto, incluyendo localidades como Valladolid, Tizimín y Ticul.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) identifica 10 puntos críticos de anegación en seis municipios: Tekax, Motul, Progreso, Oxkutzcab, Opichén y Chapab. Un total de 78 municipios están expuestos a meteoros, lo que subraya la necesidad de acciones preventivas permanentes.

Una novedad importante es el sistema de alerta vía telefonía celular. “Por instrucción de la Presidenta de México, vamos a poder informar y alertar a la población si existe el impacto inminente de un huracán o el acercamiento de un fenómeno que pudiera generar afectaciones y fuertes tormentas”, anunció la coordinadora nacional.

La titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua, encabezó junto con el gobernador de #Yucatán, @huachodiazmena, la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil e Instalación del Puesto de Comando ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. pic.twitter.com/J28Uib5QII — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 14, 2026

La funcionaria federal reconoció la labor preventiva y la preparación de Yucatán, calificándolo como un estado con amplio conocimiento en la materia y un Gobernador comprometido con la gestión de emergencias, lo que se refleja en una inversión significativa.

En la instalación participaron diversas autoridades militares y civiles, incluyendo mandos de la 32.ª Zona Militar, la IX Zona Naval, la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, lo que demuestra la amplitud de la coordinación interinstitucional para salvaguardar la vida de los habitantes de Yucatán.

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JVR