CDMX vivió un junio con el doble de lluvia de lo habitual; Segiagua anticipa más tormentas

Durante junio, el agua acumulada de lluvia en la Ciudad de México duplicó el promedio histórico registrado para este periodo del año, según información difundida este miércoles por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La información compartida especifica que, la precipitación acumulada a lo largo del mes de junio sumó un total de 241.27 milímetros de agua, los cuales dejaron fuertes inundaciones en alcaldías como Tlalpan, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Cuauhtémoc y otras demarcaciones.

Esta cifra contrasta, de manera general, con el promedio histórico calculado entre los años 1982 y 2024, el cual se ubicaba en 126.12 milímetros para junio, que es el sexto mes del año.

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La cantidad de agua que cayó del cielo no solo rebasó las expectativas de los meteorólogos, sino que superó la marca del mismo mes en 2025, año en el que se reportó una acumulación de 232.34 milímetros.

Una prolongada e intensa lluvia, se presentó durante la tarde noche al sur de la ciudad ı Foto: Cuartoscuro

Para dimensionar el volumen de líquido que cubrió la cuenca capitalina, Segiagua estimó que los 241.27 mm acumulados este junio de 2026, habrían bastado para llenar hasta 200 veces la estructura completa del Estadio Ciudad de México.

Esta tendencia al alza en las tormentas que han azotado a la capital del país, no es un fenómeno aislado, ya que, a partir de lo expuesto por Segiagua, en lo que va del año, la lluvia acumulada en la capital también ha duplicado el promedio histórico correspondiente a los primeros semestres de monitoreo.

Respecto a este dato, el registro histórico promedio para el primer semestre de cada año se situaba en 224.68 milímetros, sin embargo, en la primera mitad del año en curso el acumulado ya alcanzó los 453.55 milímetros.

Las consecuencias inmediatas de esta situación han sido desbordamiento de sistemas de drenaje, inundaciones severas y encharcamientos prolongados en puntos clave de la ciudad, lo cual ha requerido intensas labores de desazolve y rebombeo.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé fuertes lluvias en al menos 10 estados ı Foto: Cuartoscuro

A pesar de estas condiciones, el panorama meteorológico no dará ningún tipo de tregua a los habitantes de la Ciudad de México, ya que las proyecciones de Segiagua anticipan que las fuertes lluvias se prolongarán durante las próximas semanas.

El pronóstico para julio es similar al de junio, ya que se calculan, por lo menos, un total de 22 días con precipitaciones de moderadas a fuertes en la capital, motivo por el cual autoridades pidieron a ciudadanos extremar precauciones.

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MSL