¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México? Esta es la fecha prevista por Conagua

Esto se sabe de la Temporada de Lluvias 2026

La temporada de lluvias mantiene bajo alerta a diversas regiones de México debido a las precipitaciones intensas registradas durante las últimas semanas.

Las condiciones meteorológicas han provocado acumulados importantes de agua en varios estados, mientras que la actividad ciclónica continúa desarrollándose tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

Ante este panorama, muchas personas se preguntan cuándo concluirán las lluvias en el país. De acuerdo con las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), todavía quedan varios meses con potencial de tormentas y ciclones tropicales.

Fuerte lluvia en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

Según la Conagua, la temporada oficial de ciclones tropicales y lluvias finalizará el 30 de noviembre de 2026, tanto para el océano Pacífico como para el Atlántico. Hasta esa fecha, distintos sistemas meteorológicos continuarán favoreciendo precipitaciones de diversa intensidad sobre gran parte del territorio nacional.

No obstante, las autoridades meteorológicas aclaran que esta fecha corresponde al cierre oficial de la temporada y no descartan que pueda desarrollarse algún fenómeno tropical antes o después del periodo establecido, ya que este tipo de sistemas puede evolucionar rápidamente dependiendo de las condiciones atmosféricas.

El Servicio Meteorológico Nacional recuerda que la temporada inició a mediados de mayo y comprende varios meses de actividad constante, durante los cuales aumentan las probabilidades de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y la formación de ciclones tropicales.

La actual temporada está influenciada por El Niño, un fenómeno climático que modifica el comportamiento de la atmósfera y los océanos, favoreciendo cambios en la actividad ciclónica a nivel global.

Lluvias en CDMX en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la Conagua, este fenómeno comienza a establecerse entre mayo y julio, periodo en el que ya se han registrado lluvias de consideración en diferentes regiones del país.

Además, las previsiones indican que El Niño podría fortalecerse durante el periodo de mayor actividad ciclónica, comprendido entre agosto y octubre, lo que incrementaría la formación de sistemas en el océano Pacífico por encima de lo previsto para el Atlántico.

Las autoridades también explican que el pronóstico estacional no permite anticipar cuántos ciclones impactarán directamente en territorio mexicano, ya que cada fenómeno puede modificar su trayectoria o intensidad conforme evoluciona.

Por ello, recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, especialmente durante los meses de mayor actividad, cuando aumentan las posibilidades de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y fuertes rachas de viento en distintas entidades del país.

En la imagen se describen los sistemas #Meteorológicos que incidirán en las condiciones del tiempo, durante este martes ⬇️ pic.twitter.com/EU599p8YZs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 30, 2026

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LMCT