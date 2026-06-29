‘Por culpa de la lluvia todo se fue’: joven pierde su negocio tras inundaciones en Puebla

El negocio Cleofas Game Center fue uno de los más afectados tras las inundaciones en Puebla

Las intensas lluvias que azotaron la tarde del domingo a la ciudad de Puebla y municipios conurbados dejaron un panorama de graves afectaciones. Inundaciones, desbordamientos de alcantarillas, árboles caídos, vehículos varados e incluso la muerte de una persona marcaron una jornada de emergencia para cientos de familias y comerciantes.

Entre las historias que más han conmovido en redes sociales se encuentra la de Cleofas Game Center, un centro de videojuegos ubicado sobre la avenida 2 Oriente, donde el agua ingresó con tal fuerza que prácticamente destruyó todo el negocio construido durante dos años de trabajo.

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Una tromba azotó la capital de #Puebla este domingo, provocando fuertes lluvias, vientos y granizo que dejaron un saldo preliminar de una persona fallecida y otra lesionada.



👉🏻 El incidente más grave ocurrió en la colonia La Paz, al inicio de la Recta a Cholula, donde… pic.twitter.com/HEdmpEM7cC — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) June 29, 2026

Así quedó el negocio de Cleofas tras la inundación

A través de sus redes sociales, Cleofas, propietario del establecimiento ubicado en Plaza Mexicana Herencia 811, compartió videos en los que documentó el momento en que el agua invadió el inmueble.

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En una de las grabaciones, el joven relata con desesperación que el nivel del agua superó el metro de altura en la planta baja, mientras varias personas intentaban ponerse a salvo.

“Hoy domingo 28 de junio perdí todo mi negocio debido a la gran inundación que se vivió en Puebla. Gracias a Dios logré salir nadando”, se lee en la publicación.

En el video, el emprendedor resume la magnitud de la tragedia con una frase que rápidamente se viralizó: “Por culpa de la lluvia, todo se fue… estamos atrapados”. Durante las imágenes también se observa a personas intentando nadar para ponerse a salvo mientras una menor de edad llora por ver a su madre atrapada en el agua.

Las imágenes difundidas un día después muestran el alcance de los daños. Computadoras, pantallas, consolas de videojuegos, sillas, mobiliario, cámaras, micrófonos y otros equipos utilizados para realizar transmisiones en vivo quedaron cubiertos por lodo y agua, por lo que la mayoría se considera pérdida total.

También mostró que su motocicleta, estacionada en la parte baja del inmueble, terminó completamente sumergida durante la inundación.

En las grabaciones más recientes incluso se escucha al joven llorar mientras recorre el local y observa los daños que dejó el agua en el proyecto al que dedicó años de esfuerzo.

Ante la magnitud de las pérdidas, Cleofas decidió abrir una campaña en GoFundMe para intentar recuperar parte de lo perdido y reconstruir su negocio.

En la descripción de la colecta explicó que el centro de videojuegos representaba el sueño por el que trabajó sin descanso durante dos años y que desapareció en cuestión de horas.

“No soy alguien con grandes recursos, pero sí alguien que se atrevió a soñar en grande. Hoy recurro a ustedes para pedirles su apoyo, no solo para recuperar mi negocio, sino para rescatar el sueño en el que puse todo mi corazón. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, significa un paso adelante hacia una nueva oportunidad”, escribió.

Las inundaciones también dejaron otras afectaciones importantes en Puebla. Uno de los hechos más graves ocurrió sobre la Recta a Cholula, a la altura de la 49 Sur, donde un árbol cayó sobre dos vehículos. De manera preliminar, las autoridades reportaron una persona fallecida y otra lesionada, mientras continúan las labores de atención en distintos puntos de la ciudad.

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LMCT