Enfrentamiento entre grupos armados deja 5 muertos y quema de vehículos en Chihuahua

Un enfrentamiento entre presuntos grupos del crimen organizado dejó como saldo cinco personas muertas y al menos cinco vehículos calcinados en el municipio de San Francisco de Borja, Chihuahua, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Los hechos se registraron durante la mañana del sábado 27 de junio de 2026 en las inmediaciones de la comunidad de Tutuaca, sobre la carretera que conecta con el municipio de Gran Morelos, una zona serrana donde se han reportado previamente hechos de violencia vinculados a la presencia de grupos armados.

Según información preliminar de las autoridades, habitantes de la región alertaron a los números de emergencia tras escuchar detonaciones de arma de fuego y observar el paso de convoyes armados.

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Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron vehículos completamente calcinados y los cuerpos de varias personas sin vida, tres de los cuales habrían sido encontrados en condiciones de quemaduras severas.

En la zona también fueron asegurados casquillos percutidos y cargadores para armas largas, los cuales fueron integrados a las investigaciones periciales para determinar la mecánica del ataque.

#Chihuahua | 🚨 Violento enfrentamiento deja cuerpos y vehículos calcinados en el poblado de #Tutuaca pic.twitter.com/ccpPgNAkAN — Chihuahua VIRAL (@Chihuahua_Viral) June 28, 2026

Tras el reporte, se desplegó un operativo conjunto en la región que involucra a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE), así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Las corporaciones mantienen recorridos en brechas y caminos rurales para ubicar a los posibles responsables, además de asegurar la zona para permitir las labores de procesamiento de la escena del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupos delictivos habrían participado en el enfrentamiento ni han reportado personas detenidas relacionadas con estos hechos.

La Fiscalía General del Estado informó que se encuentran en curso las investigaciones para identificar a las víctimas y establecer el origen del enfrentamiento.

Por lo menos 4 muertos, 2 de ellos calcinados y 5 vehículos quemados, en enfrentamiento en carretera Gran Morelos a San Francisco de Borja, según información extraoficial. Nos reportan que autoridades ya están en la zona de los hechos. pic.twitter.com/tOXRRC1Dct — EN Honor a Mi país México (@Eje_Mar_GN) June 27, 2026

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MSL