Trasladan a Estados Unidos a adolescente lesionada tras explosión en Cuernavaca

Trasladan a adolescente de 15 años a hospital en Texas tras explosión de gas en Cuernavaca.

Una menor de edad fue trasladada este sábado a un hospital de Estados Unidos para recibir atención especializada por quemaduras, luego de resultar lesionada en la explosión derivada de una fuga de gas LP ocurrida el pasado 6 de agosto en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Se trata de una adolescente de 15 años quien, tras la deflagración en la colonia Las Granjas, fue trasladada al Hospital General de Jiutepec, donde el IMSS-Bienestar la reportó en estado grave.

Después de que el gobierno de Morelos solicitó el apoyo de la fundación Anezeh Shriners, la paciente fue trasladada al Hospital Shriners Children’s en Galveston, Texas, donde continuará su tratamiento por quemaduras.

“Agradezco profundamente a todas las personas e instituciones que sumaron esfuerzos; seguiremos atentos a su recuperación y cerca de su familia, al igual que de todas las personas afectadas por esta emergencia”, comentó al respecto la gobernadora Margarita González Saravia.

Hasta el pasado 7 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Morelos, cuatro personas habían sido dadas de alta y 12 recibían atención médica. Posteriormente el IMSS-Bienestar preció que 6 pacientes continuaban con tratamiento en distintos hospitales en México.

Según el balance del IMSS-Bienestar, una paciente permanecía en terapia intensiva y bajo tratamiento especializado en el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”.

A ese nosocomio ingresaron otras cuatro personas: una fue dada de alta, mientras que las tres restantes fueron referidas al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Asimismo, otro paciente fue trasladado vía aérea al Hospital Magdalena de las Salinas, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

En tanto, en el Hospital General de Jiutepec, dos pacientes, entre ellos un menor de edad, fueron dados de alta, aunque continuarán con su tratamiento. Además, la Secretaría de Salud de Morelos informó que otra persona recibe atención médica en una unidad privada de Cuernavaca .

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cehr