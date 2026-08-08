Aspirante del PT a gubernatura de Zacatecas denuncia presunto atentado contra su equipo

La senadora del PT Geovanna Bañuelos de la Torre,aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, denunció un presunto atentado contra integrantes de su equipo de trabajo, luego de que la camioneta en la que viajaban terminara fuera de la carretera federal 23.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del viernes 7 de agosto, cuando el vehículo circulaba por el tramo carretero ubicado entre Colotlán, Jalisco, y Tlaltenango, Zacatecas, a la altura del kilómetro 154.

De acuerdo con la denuncia difundida por Bañuelos, la camioneta habría sido sacada de la carretera durante una maniobra que, según su versión, pudo haber sido provocada de manera intencional por sujetos que se encontraban en la zona.

La unidad, una Chevrolet Suburban, terminó con daños severos y fue considerada pérdida total. Las personas que viajaban en ella no resultaron con lesiones graves.

Aspirante del PT a gubernatura de Zacatecas denunció atentado tras desbarrancar camioneta de su equipo. La agresión ocurrió sobre la carretera federal número 23, en el kilómetro número 154, entre los municipios de Colotlán, Jalisco y Tlaltenango, Zacatecas.

Políticos...al fin ! pic.twitter.com/cI1Nr6VoHC — Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 9, 2026

Geovanna Bañuelos no viajaba en la camioneta

La senadora no se encontraba a bordo de la camioneta al momento del incidente. Bañuelos se trasladaba por la misma ruta en otro vehículo, acompañada por Alfredo Femat Bañuelos, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas y coordinador del PT en el Congreso local, además del diputado federal Fernando Vilchis.

Tras conocer lo ocurrido, la legisladora hizo pública su denuncia y solicitó que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Alfredo Femat también pidió la intervención de autoridades federales, para esclarecer lo sucedido.

En nuestro recorrido hacia los municipios del sur de Zacatecas, acompañados de nuestro lider Alfredo Femat y el diputado federal Fernando Vilchis, parte de nuestro equipo sufrió un grave percance vial a bordo de mi vehículo particular.

Quienes viajaban en la unidad refieren que… — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) August 8, 2026

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y no existe una confirmación oficial que permita establecer que se trató de un ataque político o de una agresión relacionada con la disputa electoral.

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MSL