Aspirante del PT a gubernatura de Zacatecas denuncia presunto atentado contra su equipo

La senadora del PT Geovanna Bañuelos de la Torre,aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, denunció un presunto atentado contra integrantes de su equipo de trabajo, luego de que la camioneta en la que viajaban terminara fuera de la carretera federal 23.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del viernes 7 de agosto, cuando el vehículo circulaba por el tramo carretero ubicado entre Colotlán, Jalisco, y Tlaltenango, Zacatecas, a la altura del kilómetro 154.
De acuerdo con la denuncia difundida por Bañuelos, la camioneta habría sido sacada de la carretera durante una maniobra que, según su versión, pudo haber sido provocada de manera intencional por sujetos que se encontraban en la zona.
Reynosa conocía desde 2023 denuncias y clausuras en zona donde operó presunta ‘mini refinería’
La unidad, una Chevrolet Suburban, terminó con daños severos y fue considerada pérdida total. Las personas que viajaban en ella no resultaron con lesiones graves.
Geovanna Bañuelos no viajaba en la camioneta
La senadora no se encontraba a bordo de la camioneta al momento del incidente. Bañuelos se trasladaba por la misma ruta en otro vehículo, acompañada por Alfredo Femat Bañuelos, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas y coordinador del PT en el Congreso local, además del diputado federal Fernando Vilchis.
Tras conocer lo ocurrido, la legisladora hizo pública su denuncia y solicitó que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el incidente.
Alfredo Femat también pidió la intervención de autoridades federales, para esclarecer lo sucedido.
Por ahora, el caso permanece bajo investigación y no existe una confirmación oficial que permita establecer que se trató de un ataque político o de una agresión relacionada con la disputa electoral.
También te puede interesar:
- PT advierte sobre posible ‘rompimiento’ con Morena en Baja California
- Morena irá con PVEM y PT en Sinaloa en 2027: Mier
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL