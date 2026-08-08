Hallan a tres personas sin vida dentro de un vehículo de alta gama en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga el hallazgo de tres personas sin vida dentro de un vehículo de alta gama en Hermosillo, ocurrido durante las primeras horas de este sábado 8 de agosto.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el vehículo fue localizado en el cruce de las calles Antonio Quiroga y Camino del Seri, donde autoridades encontraron a dos hombres y una mujer, todos de entre 25 y 45 años de edad.

La escena permanece bajo investigación y es procesada por personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y qué provocó la muerte de las tres personas.

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Uno de los fallecidos fue localizado en el asiento posterior del automóvil y, según el reporte oficial, tenía un arma de fuego en la mano y presentaba una herida en la cabeza, a la altura de la sien derecha.

A partir de los primeros indicios encontrados en el lugar, la Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación relacionada con lo que pudo haber ocurrido entre los ocupantes del vehículo.

La autoridad señaló que una de las hipótesis de trabajo contempla que los hechos pudieron derivar de un problema o una posible riña entre los propios tripulantes.

Sin embargo, esta posibilidad todavía forma parte de las investigaciones y no se ha establecido como la causa definitiva de lo ocurrido.

Otra de las líneas que analiza la Fiscalía es la posible participación de un cuarto pasajero que habría escapado del sitio después de los hechos.

Otro de los elementos considerados por los investigadores es que las personas localizadas dentro del automóvil portaban alhajas, presumiblemente de oro, además de relojes.

Por este motivo, la Fiscalía indicó que se descarta el robo como móvil de estos hechos.

Hasta ahora, la autoridad no ha dado a conocer públicamente la identidad de las tres personas fallecidas ni ha establecido de manera definitiva qué ocurrió dentro del vehículo.

La FGJES informó que continuará con las investigaciones y el procesamiento de la escena para esclarecer el caso y determinar cómo sucedieron los hechos registrados durante el amanecer de este sábado en Hermosillo.

La Fiscalía señaló que proporcionará mayor información conforme avancen las diligencias.

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MSL