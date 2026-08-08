Presentan 31 denuncias por daños y lesiones tras explosión de gas en Cuernavaca

Explosión de pipa en la colonia Las Granjas provocó daños en viviendas de Cuernavaca, el 6 de agosto de 2026.

Hasta este 8 de agosto, se han presentado 31 denuncias por daños y lesiones ante la Fiscalía General del Estado de Morelos tras la explosión de gas LP y el incendio de una pipa, ocurrida el pasado 6 de agosto en el municipio de Cuernavaca.

En declaraciones a medios de comunicación desde el municipio de Ayala, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que entre los denunciantes se encuentran 21 personas lesionadas por el estallido registrado sobre la calle Francisco Villa de la colonia Las Granjas, donde 34 domicilios resultaron afectados y tres fueron declarados “totalmente inhabitables“.

La pipa cargada con gas LP quedó calcinada tras explotar en Cuernavaca, Morelos. ı Foto: Especial

Además, informó que “hubo un acercamiento” con la empresa propietaria de la pipa, Tomza Gas Titanium S.A. de C.V., del Grupo Tomza, que, dijo, deberá responder por los daños y lesiones derivadas de la deflagración.

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“... la idea es que también la gasera se haga cargo, la empresa, de reparar, primero de atender a los lesionados de la mejor manera y de que también se reparen los daños”, sostuvo.

Conductor de pipa siniestrada sigue prófugo

Blumenkron Escobar también confirmó que el conductor de la unidad permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

“Hasta el momento no [ha sido detenido]. Las autoridades que intervienen, en primera instancia del municipio, solamente ponen a disposición el vehículo y el conductor no lo detuvieron”, agregó.

En conferencia de prensa el pasado 7 de agosto, el coordinador de Protección Civil de Cuernavaca, Enrique Clement Gallardo, informó que aún se desconoce la causa de la fuga de la pipa que derivó en la deflagración, aunque señaló que la unidad transitaba por la calle Francisco Villa y no se encontraba abasteciendo gas.

El funcionario detalló que 22 personas resultaron lesionadas, entre ellas tres con “cierta gravedad mayor”, y añadió que una menor de edad podría ser trasladada a Estados Unidos para recibir atención especializada por quemaduras.

“El recuento que tenemos ahorita no ha habido, no se ha agravado la situación en ese sentido, siguen dedicadas algunas de las personas, otras fueron atendidas ahí en el lugar y no tuvieron mayor gravedad”, declaró.

En tanto, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) realizó recorridos en colonia Las Granjas para identificar los daños, evaluar las condiciones de los inmuebles y levantar un censo.

Asimismo, instaló un módulo de atención para auxiliar a las familias afectadas con un comedor comunitario, servicios de salud, asistencia social, trámites y orientación. Además, exhortó a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Morelos, “a fin de integrar las investigaciones, documentar los daños y dar seguimiento a las acciones legales que procedan conforme a derecho”.

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cehr