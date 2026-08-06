Explota pipa de gas en Cuernavaca; reportan varios heridos | VIDEOS

Una pipa cargada con gas LP explotó en el municipio de Cuernavaca, en Morelos, lo que causó daños a viviendas y dejó varias personas heridas, se reportó la tarde de este jueves.

El estallido se registró en la colonia Las Granjas, ocurrió a la altura del kilómetro 80 de la autopista México-Acapulco y las llamas alcanzaron varios vehículos, tendido eléctrico y casas de la zona. Al momento no se cuenta con una cifra oficial de daños o víctimas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que desplegó un operativo en el punto de la emergencia para controlar el fuego y atender la contingencia.

Ante el reporte de una explosión registrada en la colonia La Granjas en el municipio de Cuernavaca, se atiende de manera inmediata el incidente, en coordinación con las autoridades correspondientes.



Conforme se confirmen los hechos, se informará de manera oportuna. pic.twitter.com/YGseoZHeEX — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) August 6, 2026

“Ante la explosión registrada en el municipio de Cuernavaca, los cuerpos de emergencia de @PC_Morelos y servicios de rescate ya se encuentran atendiendo la situación en el punto”, informó la Gobernadora Margarita González Saravia mediante sus redes oficiales.

Las autoridades estatales solicitaron el respaldo de la ciudadanía para despejar las vialidades aledañas y permitir el paso de las unidades de auxilio. La Mandataria estatal llamó a la población a colaborar con los cuerpos de rescate.

“Les pido mantener la calma, evitar la zona y mantenerse informados en medios oficiales”, añadió González Saravia.

Ante la explosión registrada en el municipio de Cuernavaca, los cuerpos de emergencia de @PC_Morelos y servicios de rescate ya se encuentran atendiendo la situación en el punto.



Les pido mantener la calma, evitar la zona y mantenerse informados en medios oficiales. — Margarita González Saravia (@margarita_gs) August 6, 2026

Por su parte, la dependencia de Protección Civil emitió un aviso preventivo para solicitar a los habitantes mantenerse alejados del perímetro afectado mientras continúan los trabajos de sofocación y evaluación de daños.

“Se exhorta a la población a evitar la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y mantenerse atenta únicamente a los comunicados emitidos por los canales institucionales”, difundió la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Los servicios de rescate mantienen las labores de auxilio en el sitio para controlar el siniestro y mitigar los riesgos en las viviendas colindantes.

Así fue la explosión de una pipa de gas en Las Granjas, Cuernavaca



Momentos después del estallido que movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Las Granjas.#Cuernavaca #Morelos pic.twitter.com/b0iKJLOssv — LAV (@LavariegaMx) August 6, 2026

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FGR