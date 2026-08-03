Explosión de pipa deja cuatro muertos en pensión de vehículos en Tlaquepaque, Jalisco | VIDEO

Al menos cuatro personas murieron debido a la explosión de un vehículo registrada este lunes en la colonia Lomas de San Miguel, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas al interior de una pensión de vehículos ubicada sobre la calle Tamiahua, al cruce con Pitallos, donde la violenta explosión de una pipa derivó en un incendio que iluminó el cielo nocturno de Tlaquepaque, y que elevó una columna de humo negra visible desde distintos puntos del municipio.

Protección Civil de Tlaquepaque confirmó el hallazgo de cuatro personas fallecidas, tras controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara a predios aledaños.

“La emergencia continúa en atención y se mantiene coordinación con las autoridades correspondientes”, informó la dependencia en una breve publicación de Facebook.

Desde el lugar del siniestro, el secretario de Seguridad de Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Mario Silva Orozco, explicó que la explosión pudo haber ocurrido durante trabajos de soldadura al exterior de un tanque cisterna que presuntamente contenía algún derivado del petróleo.

“Se aprecian cuatro personas sin vida, todas del sexo masculino entre los 35 y 45 años de edad. Es lo que de momento tenemos aquí en el lugar”, declaró el funcionario a la prensa, al sugerir que las víctimas podrían ser trabajadores de la pensión.

Atendieron la emergencia personal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y servicios de emergencia del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU); además, acudieron al sitio elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr