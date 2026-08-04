Suben asesinatos 125% en BCS con gobierno de Castro

UNA BALACERA el 12 de julio afuera del bar La Terraza, en Cabo San Lucas, dejó tres muertos. De manera extraoficial, se atribuyó a grupos asociados a la Chapiza y a la Mayiza.

La guerra que sostienen las facciones del Cártel de Sinaloa se trasladó a Baja California Sur (BCS), lo que en el estado ha marcado una ruta inversa a la tendencia descendente que se observa a nivel nacional en los asesinatos, que no han podido ser contenidos por el gobierno de Víctor Castro y se han disparado a niveles que no se veían desde hace ocho años.

Mientras en los primeros cuatro años de la administración anterior la cantidad de homicidios disminuyó 56 por ciento, en el mismo periodo del sexenio del morenista Víctor Castro Cosío escaló 125 por ciento, con su punto máximo alcanzado el año pasado.

El Tip: ENTRE 2024 y 2025, las defunciones por presuntos homicidios en la entidad se incrementaron 139%, al pasar de 85 a 203 casos reportados en las estadísticas del Inegi.

Datos del Instituto Nacional de Estadíostica y Geografía (Inegi) sobre las defunciones por dicho delito, divulgadas ayer, establecen que de 2016 a 2019 se reportó una baja de 56.3 por ciento en los presuntos asesinatos, pues pasaron de 238 a 104; sin embargo, tras la llegada de Castro Cosío al gobierno estatal, los casos dieron un giro a la tendencia, al registrar 90 en 2022 y 203 en 2025, lo cual se traduce en un repunte de 125.5 por ciento.

Si se contrastan los últimos cuatro años del gobierno anterior con el actual de Morena, la diferencia es todavía más marcada, pues se tiene que, de 2018 a 2021, se reportó una reducción de 61.5 por ciento en el indicador, ya que los casos pasaron de 200 a 77.

5 municipios conforman el territorio de la entidad

Además, la tasa de defunciones por dicho crimen, medida por cada 100 mil habitantes, se colocó en prácticamente los mismos parámetros que había en BCS hace una década: en 2025 registró una tasa de 23, mientras que hace 10 años, en 2015, se tuvo un resultado de 25.

ANTECEDENTES. En opinión del experto en seguridad Víctor Manuel Sánchez, la crisis interna del Cártel de Sinaloa (CDS), que enfrenta una disputa entre sus principales facciones —Los Chapitos y Los Mayos—, ha provocado el repunte de la violencia en Baja California Sur.

“Fue bajando la intensidad de los homicidios, pero ha tenido un repunte en los últimos años, en particular en los últimos dos, y coincide con la crisis interna que vive el Cártel de Sinaloa”, enfatizó.

“Baja California Sur era una entidad que venía mejorando en sus índices delictivos. Ya había tenido en el pasado algunos problemas, pues siempre ha sido una entidad en donde la presencia del Cártel de Sinaloa es muy importante. De hecho, el primer problema que ocasionó el primer brote de violencia se dio por el rompimiento de las redes locales”, dijo.

Expuso que, en una primera disputa en su momento, Joaquín Guzmán Loera habría enviado a Dámaso López, conocido como El Licenciado, para hacerse cargo de la operación criminal en la entidad. Posteriormente, Dámaso López estableció una red delictiva que después quedó debilitada tras su ruptura con los hijos de El Chapo, luego de la detención de Guzmán Loera.

Esta disputa provocó una primera escalada de violencia y, aunque posteriormente disminuyó la intensidad de los homicidios, en años recientes se registró nuevamente un repunte, particularmente durante los últimos dos años.

Agregó que, actualmente, el escenario criminal en Baja California Sur estaría determinado por la presencia de tres organizaciones o grupos: las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa —Los Chapitos y La Mayiza— y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mencionó que el CJNG mantiene presencia principalmente en La Paz y Los Cabos, y su incursión en la entidad se habría producido desde 2019, aunque se ha mantenido relativamente discreto, sin alcanzar una posición dominante frente a las facciones del Cártel de Sinaloa.

Después del enfrentamiento entre Los Chapitos y Dámaso López, los operadores vinculados con este último fueron expulsados de la región y conformaron una célula conocida como La Empresa, que llegó a tener influencia en La Paz, Los Cabos, Comondú y Mulegé.

EN TODO EL TERRITORIO. El experto en seguridad dijo que la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos modificó el equilibrio criminal en Baja California Sur, ya que, inicialmente, La Mayiza tenía presencia principalmente en Mulegé, en el norte del estado, a través de una célula identificada como Los Venados, relacionada con estructuras criminales provenientes de Baja California y con operaciones en la zona de Ensenada.

Mientras tanto, la posición de Los Chapitos comenzó a debilitarse cuando La Mayiza incorporó a un antiguo operador del Cártel de Sinaloa identificado como Abraham Cervantes Escarrea, alias El Babay, a quien se le habría encomendado disputar el control de la plaza.

La confrontación se extendió principalmente a La Paz y Los Cabos, mientras que dentro de las propias estructuras de Los Chapitos surgieron conflictos relacionados con el protagonismo de algunos de sus principales operadores.

HISTORIAL DEFICITARIO ı Foto: Especial