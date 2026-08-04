Indagan más de 5 denuncias contra la academia Doenitz

LA PRESIDENTA del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Contreras, reveló que existen más de cinco denuncias relacionadas con hechos sucedidos en la Academia Militarizada Doenitz, donde una menor de 13 años murió durante un campamento.

En entrevista con medios, la funcionaria no dio más detalles sobre las denuncias, con el fin de respetar el debido proceso y llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de la joven.

El Tip: LAS DENUNCIAS involucran hechos y personas distintas, y cada caso se investigará de manera independiente.

“Tenemos conocimiento de que existen más de cinco denuncias que están relacionadas con señalamientos de lo que acontecía en esa institución”, mencionó.

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Tampoco confirmó si dichas denuncias se integrarán a la carpeta de investigación por la muerte de la menor, aunque dijo que las denuncias apuntan hacia más personas. “Las denuncias dependen del delito que se está haciendo del conocimiento a la autoridad. Hay otras denuncias de otras personas, de otros jóvenes, menores también tal vez, pero que señalan a otros responsables”, refirió.

Agregó que la carpeta por el delito de feminicidio por la muerte de la menor de 13 años está integrada, y se sigue integrando todavía. “Estamos en un plazo de investigación y, repito, creo que el Poder Judicial ha actuado con celeridad, con atingencia, pero, sobre todo, con un profundo sentido humano”.

Al referirse al caso, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, indicó que la carpeta de investigación se mantiene abierta y no descartó que se registren nuevas detenciones.

“Sigue abierta, sí, desde luego sí, sí, sigue abierta, por supuesto. Se sigue trabajando en las líneas de investigación de la misma carpeta, pero también en otras nuevas, de modo que, pues se seguirá avanzando; habrá otros resultados”, manifestó el funcionario local.