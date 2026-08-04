Marca Guanajuato impulsa negocios locales al mundo

La mandataria estatal (3.a de izq. a der.), ayer, durante el encuentro con emprendedores locales de Guanajuato.

Un proyecto universitario que comenzó en la cochera de una casa y una idea para ofrecer un producto mexicano se convirtieron hoy en fabrica de artículos de piel para clientes de distintas partes del mundo y en una marca de salsas presente en Australia, Canadá y Estados Unidos.

Las historias de Cinthya Paulina González Casamadrid y Kevin Mattingly Romo muestran que un emprendimiento puede comenzar con pocos recursos, pero crecer con perseverancia, preparación y el acompañamiento adecuado.

El Tip: De enero a julio de 2026 se realizaron 20 encuentros y 1,246 citas de negocios, con la participación de 840 empresas. 519 cuentan con la marca y 282 son lideradas por mujeres.

La gobernadora de la gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, invitó a las y los guanajuatenses a confiar en sus ideas, crear sus propios negocios y acercarse a las herramientas disponibles para fortalecer sus ingresos y los de sus familias.

Acompañada por la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor, la mandataria conversó con Paulina, propietaria de Paulina Casamadrid y PC Company Manufacture, y con Kevin, fundador de Salsas La Kalaka, jóvenes que forman parte de Marca Guanajuato y comercializan sus productos fuera del país.

La nueva emisión de Conectando con la Gente estuvo dedicado a los más de 10 años de Marca Guanajuato, distintivo que reconoce el origen, calidad, identidad y competitividad de los productos y servicios hechos en el estado. Actualmente, suma nueve mil 130 empresas en los 46 municipios, de las cuales tres mil 652 son lideradas por mujeres.

Paulina recordó que su empresa surgió como un proyecto universitario. En sus primeros años, el almacén estaba instalado en la cochera de su casa y trabajaba con pequeños sobrantes de piel. Hoy, mediante PC Company Manufacture, desarrolla productos para 32 clientes nacionales e internacionales y genera trabajo para artesanos, talleres y empresas especializadas.

Kevin quería crear un producto capaz de representar a México en otros países. Así surgió Salsas La Kalaka. Actualmente, su empresa fabrica 17 tipos de salsa y comercializa cinco variedades con la marca La Kalaka, bajo el lema: “No es sólo picante, es sabor con actitud”.