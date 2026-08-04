“Michoacán va a tener una mujer gobernadora”

Definida a sí misma como un perfil no político, sino más bien técnico-ciudadano, Gla-dyz Butanda, aspirante a ser la coordinadora estatal de la transformación en Michoacán, establece con toda seguridad que su estado, por primera vez en su historia, va a tener próximamente una mujer gobernadora, porque la gente así lo manifiesta.

“Creo que Michoacán, por primera vez, va a tener una mujer gobernadora. El tiempo de mujeres es darnos la misma oportunidad a nosotras y hemos demostrado que las mujeres sabemos trabajar, que damos resultados, pero, sobre todo, que lo hacemos con un alto compromiso, con amor infinito a Michoacán”, apunta.

113 municipios, 40 diputaciones y la gubernatura, en juego

En una charla franca con La Razón, la militante de Morena se presenta decidida a encabezar un cambio generacional en su entidad, que suponga no sólo la alternancia de género, sino también un viraje que permita a los ciudadanos la posibilidad de tener un gobierno con un perfil joven y de trabajo, que no esté politizado.

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“Ya es momento de la forma nueva de hacer política para gobernar bien, para hacer proyectos innovadores, para llevar desarrollo a Michoacán, y que no sea la misma cantaleta política de toda la vida de discurso, sino de hechos”, manifiesta.

La aspirante a la coordinación morenista, quien más adelante se convertiría en la eventual precandidata de Morena a la gubernatura de Michoacán, muestra su respeto al Movimiento del Sombrero que, en su momento, encabezó el alcalde de Uruapan Caros Manzo, asesinado en noviembre del año pasado. Aunque reconoce la relevancia y credibilidad de dicho movimiento ciudadano, estima que durante el proceso electoral de 2027 su vigor irá a menos.

¿Qué opinión le merece el Movimiento del Sombrero?

Creo que este movimiento va a ir perdiendo un poco de fuerza durante el proceso: uno, porque ya no tiene a la figura central, que era el presidente Carlos Manzo, y otro, porque la figura de la presidenta (Grecia Quiroz) se ha tomado como una lamentable víctima de toda esta situación, no así como una figura política, pero creemos que hay esa pluralidad en Michoacán, de que los movimientos puedan transitar de manera natural, como lo pudiera ser un partido político; creo que mientras ella mantenga esa firmeza de la independencia de su movimiento, y que no busca a lo mejor el cobijo, la estructura de otro partido, creo que va a mantener esa credibilidad que tiene ante la ciudadanía.

Cuando se le planteó si cree ser ella la persona que pueda afrontar las aspiraciones de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, Butanda Macías afronta con aplomo la respuesta.

¿Cree usted ser la persona que pueda hacer frente a las aspiraciones de Grecia Quiroz?

Estamos convencidos de que el proyecto que representamos genera la mayor empatía con la ciudadanía, desde Morena, pero también, como servidora pública, logramos hacer las obras más importantes del estado. Y el reconocimiento de la ciudadanía es de que sí es un hecho lamentable lo que ocurrió, pero que también este perfil que representamos ha hecho mucho por Michoacán.

Gladyz Butanda también aborda el tema de la seguridad pública, sensible para Michoacán. Desde su óptica, la fórmula para hacerle frente a este delicado asunto es trabajar, como se ha hecho en los últimos años, en estricta coordinación con el Gobierno federal, aplicar esquemas de inteligencia y, sobre todo, atender las causas que generan las circunstancias de violencia.

“Atender las causas es algo que nuestra Presidenta (Claudia Sheinbaum) siempre hace hincapié. Y eso habla un poco del trabajo que hemos hecho, de cómo generar y cómo alejar a nuestras juventudes de estos contextos de violencia que se tienen en las ciudades, cómo brindarles una oportunidad de deporte, de esparcimiento, de cultura en general para nuestras juventudes, y creo que invertirle a desarrollo urbano, invertirle a la educación, invertirle a espacios públicos, a unidades deportivas, eso, sin duda, es atender las causas”, subraya.

En su evaluación, también resalta los avances que se han dado en temas de seguridad, aunque pondera la importancia de fortalecer los cuerpos policiales locales.

“Somos el tercer estado en mayor disminución de homicidios dolosos en el país; entonces, creo que todo este trabajo que se ha hecho, de la mano del Gobierno federal, está dando resultados; es continuar con esta coordinación e invertirle a la seguridad, invertirle a mejores elementos, a mejores filtros, a equiparlos de manera adecuada”, apunta la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del gobierno michoacano, quien hace también hincapié en invertirle al tema de inteligencia dentro de los gobiernos y atender las policías municipales y la estatal.

“Creo que en la manera en la que nosotros fortalezcamos a nuestros elementos de Guardia Civil y le invirtamos a la preparación de estos elementos: que no sea un mal empleo ser policía civil del estado de Michoacán, que sea un empleo bien remunerado, que sea un empleo reconocido y que tengamos también oportunidades de que estos perfiles se van profesionalizando durante el proceso de este gobierno, y creo que es invertirle también a la tecnología que podemos tener”, plantea.

Durante la conversación, la joven política sale al paso de las acusaciones y señalamientos que han colocado en el centro de la polémica a algunos cuadros de su partido, por sus presuntos vínculos con actividades delictivas.

Acepta que hay perfiles que “no necesariamente están alineados a los valores y a los lineamientos de la 4T” y ocupan “algunos espacios”, por lo que lanza un llamado a la dirigencia de su partido a cuidar muy bien los perfiles.

“Filtrar muy bien quiénes son quienes van a representar a nuestro partido para el 2027”, concluye