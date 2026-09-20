Lluvias en Zapotlanejo: hay 46 casas bajo el agua

Imagen de algunas viviendas bajo el agua tras el desbordamiento del río, ayer.

LAS FUERTES lluvias que se registraron la madrugada del domingo y el desbordamiento de un canal dejaron varias viviendas bajo el agua y decenas de daños materiales, en Zapotlanejo, Jalisco.

Colonias como El Plan, La Cruz y la zona conocida como la Ciudad Perdida resultaron severamente afectadas, mientras que el acceso a la cabecera municipal quedó bloqueado en el tramo de los arcos.

Videos de redes sociales mostraron que el desbordamiento del arroyo en la colonia La Cruz ocasionó que calles se inundaran por completo y varios vehículos quedaran completamente bajo el agua.

Luego de que varias casas resultaron afectadas, la alcaldesa del municipio aseguró que “no hay manera, más que pedirle a dios que no llueva” para evitar las inundaciones.

El Dato: el Servicio Meteorológico prevé lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y precipitaciones fuertes a muy fuertes en Valle de México y la península de Yucatán.

“Estamos viendo que es lo que está provocando este tipo de inundación y bueno una cosa es la cantidad de agua que viene desde arriba y ayer llovió demasiado y no hay espacio que cubra la cantidad de agua viene, no hay manera, más que pedirle a dios que no llueva de esta manera, es lo único”, dijo la funcionaria.

La alcaldesa mencionó que “tiene todo listo, para que en cuanto baje el agua”, las autoridades se pongan a trabajar.

Mientras tanto colonias como El Plan, La Cruz y la zona conocida como la Ciudad Perdida resultaron severamente afectadas, mientras que el acceso a la cabecera municipal quedó bloqueado en el tramo de los arcos.

#Nacional 🌧️🙏 || ¡Inundaciones afectan a Zapotlanejo, Jalisco! Ante las afectaciones por las lluvias, la alcaldesa Silvia Patricia Sánchez González señaló que “no queda más que pedirle a Dios que no llueva de esta manera”, mientras colonias como La Cruz y Ciudad Perdida… https://t.co/jYJt1IxQM3 pic.twitter.com/RJqStEBceY — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 20, 2026

Las fuertes lluvias que se registraron la madrugada del domingo y el desbordamiento de un arroyo dejaron al menos 46 viviendas bajo el agua y decenas de daños materiales en Zapotlanejo, Jalisco.

Colonias como El Plan, La Cruz y la zona conocida como la Ciudad Perdida resultaron severamente afectadas, mientras que el acceso a la cabecera municipal quedó bloqueado en el tramo de los arcos.

Videos de redes sociales mostraron que el desbordamiento del arroyo en la colonia La Cruz ocasionó que calles se inundaran por completo y varios vehículos quedaran completamente bajo el agua.

Luego de que varias casas resultaron afectadas tras las fuertes lluvias, la alcaldesa del municipio de Zapotlanejo, Silvia Patricia Sánchez, aseguró que “no hay manera, más que pedirle a Dios que no llueva” para evitar las inundaciones.

150 casas fueron afectadas tras desbordarse la presa La Tecata

Mencionó que “tiene todo listo para que, en cuanto baje el agua”, las autoridades se pongan a trabajar.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que, tras los daños registrados, diversas dependencias del estado se trasladaron al municipio para atender a la población.

Agregó que la Gestión Integral del Agua de Jalisco, en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, realiza evaluaciones sobre las causas que originaron esta inundación y poder hacer los trabajos necesarios para prevenir sucesos similares.

Añadió que aquellas familias que perdieron sus bienes por las inundaciones recibirán apoyo por parte del Sistema DIF Jalisco y Sistema de Asistencia Social, para reponer el menaje dañado.

Mientras que Protección Civil de Jalisco informó que, como parte de las acciones inmediatas, los trabajos prioritarios se concentran en labores de limpieza y saneamiento de viviendas, negocios y vialidades, así como en la evaluación de las zonas afectadas para determinar las necesidades de atención. La Unidad Estatal mantiene presencia en el lugar y se suma de manera coordinada para brindar auxilio a la población y contribuir al restablecimiento de las condiciones de seguridad.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron sus protocolos de prevención, preparación y respuesta ante la posible formación de un sistema ciclónico en el océano Pacífico oriental, al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia permanente sobre una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que también favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

Fuertes lluvias inundan colonias de Zapotlanejo, Jalisco ı Foto: Quadratín

Casas bajo el agua

Videos que circularon en redes sociales muestran que en la colonia La Cruz, el desbordamiento de un canal ocasionó que las calles se inundaron por completo y varios vehículos quedaron bajo el agua.

Ante la situación en la zona, el gobierno municipal informó que hasta el momento no se registran víctimas mortales en ninguna de las zonas afectadas, sin embargo, habilitaron dos albergues temporales ubicados en CDC Bellavista y CDC La Ceja.

Además, afirmaron que luego de revisión de presas se descartó el colapso de estructuras, y confirmaron que la afluencia de agua provenía de la comunidad de El Timbal.

Tras los hechos, autoridades habilitaron un centro de acopio en el Centro de Día para Adultos Mayores Tijerino, en donde se recibirán alimentos no precederos, agua embotellada, artículos de higinie y limpieza, ropa, zapatos, cobijas y colchonetas.

Zapotlanejo amanece bajo el agua



Una fuerte tormenta registrada durante la madrugada provocó el desbordamiento de arroyos e inundaciones en distintas colonias de Zapotlanejo, Jalisco.



El agua ingresó a viviendas y arrastró vehículos. Habitantes y cuerpos de emergencia auxilian… pic.twitter.com/15sjqqMM71 — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 20, 2026

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