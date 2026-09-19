Elvis Guerra, diseñador de Sheinbaum, denuncia que sufrió ataque; pide al Gobierno seguridad

Elvis Guerra, uno de los diseñadores del vestido que Sheinbaum usó durante el Grito de Independencia, denuncia que fue víctima de ataque en Juchitán, Oaxaca.

Elvis Guerra, uno de los encargados de diseñar el vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre, denunció que fue víctima de un ataque armado, por lo que pidió a la mandataria federal que le sea garantizada su seguridad.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Elvis Guerra denunció que, en días recientes, ha sido objeto de “amenazas y extorsiones” y que, incluso, recientemente fue víctima de un ataque directo en su domicilio, ubicado en Juchitán, Oaxaca.

“…He sido objeto de amenazas, de extorsiones, y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y de mi familia. Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron. Hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas”, denunció el diseñador.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Por lo anterior, Guerra pidió la intervención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien, además, le demandó “voltear a ver a Juchitán”.

“En días pasados fuimos virales en redes sociales por haber vestido a la primera mandataria de este país con el hermoso traje que hacemos en Juchitán. Hoy hago este video para solicitarle a la Presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, solicitarle su ayuda”, expresó Elvis Guerra.

Asimismo, el diseñador extendió su solicitud al gobernador del estado, Salomón Jara.

🔴Elvis Guerra pide apoyo a Sheinbaum tras atentado en Juchitán



Elvis Guerra, diseñador muxe que participó en el vestido que la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó el 15 de septiembre, pidió apoyo a la mandataria tras sobrevivir a un atentado en Juchitán, Oaxaca.



“Le pido paz… — Azucena Uresti (@azucenau) September 19, 2026

“Le pido también, señor Gobernador, Salomón Jara Cruz, que atienda Juchitán. Queremos paz, queremos vivir tranquilos y sobre todo queremos estar con vida”, abundó Guerra.

“Hoy hablo por mí y por todo el pueblo de Juchitán que pide justicia. Le solicito, Presidenta Claudia Sheinbaum, que intervenga a través de su secretario Harfuch [Omar García, de la SSPC], para que la paz sea tangible en Juchitán. Muchas gracias”, concluyó el diseñador en su video.

No habrá impunidad, garantiza gobernador

Entrevistado por la prensa horas después de la difusión de la denuncia, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que, tan pronto tomó conocimiento del caso, dio instrucciones para que se lleve a cabo una investigación, y aseguró que no se quedará impune.

🟡El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que no habrá impunidad ni encubrimiento tras el atentado contra el diseñador muxe Elvis Guerra en Juchitán.



Informó que instruyó realizar las investigaciones correspondientes de manera urgente y reiteró el respaldo del Gobierno… — Azucena Uresti (@azucenau) September 19, 2026

“Vamos a estar muy atentos y he dado instrucciones para que de manera inmediata se actúe y así lo vamos a hacer. No va a haber impunidad, no se va a proteger a nadie, y vamos a hacer todas las indagatorias y toda la investigación de manera urgente”, expresó el mandatario estatal.

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