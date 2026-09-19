‘Era necesario’: Maru Campos tras reunión con Claudia Sheinbaum; acuerdan mejorar comunicación

La gobernadora María Eugenia Campos Galván, en un mensaje en video por su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras sostener un “encuentro necesario” con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván informó que acordaron mejorar la comunicación sin importar sus posturas y convicciones, luego de diferencias entre ambos gobiernos por asuntos en materia de seguridad.

A través de un mensaje en video, la mandataria estatal recordó que pidió a la Presidenta una reunión para “tratar temas de relevancia” para Chihuahua, de cara a su visita a Ciudad Juárez, como parte de su gira nacional de rendición de cuentas con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

“Era un encuentro necesario para ambos gobiernos, después de meses de diferencias sobre lo que estamos haciendo en materia de seguridad, desde Chihuahua”, sostuvo Campos Galván tras la reunión a puerta cerrada. “Nos hablamos y escuchamos con mucha franqueza y con firmeza”, agregó.

Campos Galván también refrendó ante la Presidenta que su administración continuará combatiendo al crimen organizado “con toda la fuerza y todas las capacidades”, pero siempre conforme a la ley.

“Porque somos el gobierno de la vida, de la verdad y de la libertad, y seguiremos siempre defendiendo a Chihuahua”, concluyó.

Hoy me reuní en privado con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Un encuentro que era necesario para ambos gobiernos, ante las diferencias de lo que estamos haciendo en materia de seguridad.



Tuvimos un encuentro franco y con firmeza, en donde ambas reconocimos la… pic.twitter.com/obtO7o33yG — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 19, 2026

En reunión, acuerdan coordinación entre Federación y Chihuahua

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que durante la reunión abordaron la importancia de la coordinación entre la Federación y las entidades de la República, en este caso Chihuahua.

Asimismo, informó que, “dependiendo el tema”, pactaron colaborar a través de la Secretaría de Gobernación, o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “para el bienestar de las y los chihuahuenses”.

Por otra parte, afirmó que ambas coincidieron en proceder en contra de funcionarios que resulten responsables de presuntas violaciones a la legislación mexicana por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad El Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi, en la sierra de Chihuahua, ocurrido entre el pasado 16 y el 19 de abril.

“Lo que le comenté es que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley, tiene que procederse , y ella estuvo de acuerdo. Que algún funcionario de su gobierno haya cometido algún delito, que se proceda”, declaró la Presidenta.

#Nacional ➡️ "Le comenté que en caso de que haya alguna violación a alguna ley, tiene que procederse": Presidenta Sheinbaum a Maru Campos



La Presidenta @Claudiashein informó que conversó con la gobernadora @MaruCampos_G sobre la coordinación entre ambos gobiernos y las posibles… pic.twitter.com/mR0zIEp0qm — El Soberano (@ElSoberanoMX) September 19, 2026

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cehr