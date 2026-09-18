Maru Campos pide reunión con CSP en Ciudad Juárez

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum previo a su visita de mañana a Ciudad Juárez, en la que la invitó a participar en la Mesa Estatal de Seguridad con el objetivo de que conozca la estrategia en el combate al crimen organizado y se fortalezca la coordinación.

Además, planteó una reunión de trabajo para abordar el Tratado de Aguas de 1944 y las afectaciones a la ganadería por el gusano barrenador y el cierre fronterizo. También solicitó recibir personalmente a la Presidenta a su llegada a Ciudad Juárez.

Explicó que, durante el encuentro, la Presidenta podría conocer la infraestructura de inteligencia y videovigilancia desarrollada por Chihuahua, así como los resultados y mecanismos de coordinación con Fuerzas Armadas e instituciones federales.

Sobre el agua, planteó revisar el estado de las presas, las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944 y las medidas necesarias para brindar certidumbre a los agricultores durante los próximos ciclos de lluvia. La mandataria también pidió abordar la problemática del gusano barrenador y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado.

Destacó que la ganadería es una de las principales actividades económicas de Chihuahua y subrayó que el cierre fronterizo afecta a miles de familias productoras que esperan una respuesta.

En la carta, Maru Campos dio la bienvenida anticipada a Claudia Sheinbaum y afirmó que la visita representa una oportunidad para fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.