México es libre, independiente y soberano, nos toca a todas y a todos defender a la patria: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a todas y todos defender a la patria, al recordar que “a México le ha costado mucho (...) ser un país independiente y soberano”.
Durante su gira de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados” en Ciudad Juárez, Chihuahua, la mandataria exhortó a tener presente, “en la mente y en el corazón”, que “México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la patria”.
“Vamos a seguir trabajando por Chihuahua. Siempre, y recuerden siempre, aquí que es ciudad fronteriza, por eso conté la historia, porque a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio ser un país independiente y soberano”Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México
Desde la Plaza de la Mexicanidad, la Presidenta informó cómo se distribuyen los Programas para el Bienestar en Chihuahua:
Temblor en México HOY 20 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos
- 431 mil 19 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores
- 34 mil 946 la Pensión para Personas con Discapacidad
- 10 mil 823 adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro
- 116 mil 544 la beca Benito Juárez para preparatoria
- 45 mil 677 de Producción para el Bienestar
- 48 mil 261 con Fertilizantes Gratuitos
- 42 mil 426 la beca de Niñas y Niños de la comunidad Rarámuri
- 122 mil 220 con Leche para el Bienestar
- Casi 2 mil escuelas de Educación Básica y Media Superior el recurso de La Escuela es Nuestra
A lo anterior, se suman las y los beneficiarios de los programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina para secundaria, beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria; y Salud Casa por Casa.
En obra pública, destacó la construcción de las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua; el nuevo Libramiento Zaragoza-Guadalupe; 25 caminos artesanales; la conservación de la Red Federal de Carreteras; la tecnificación de los Distritos de Riego; la meta de 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar, así como la reducción y condonación de créditos impagables en beneficio de 267 mil familias.
Además, destacó la creación de dos nuevas preparatorias: una que ya fue inaugurada y una que está por iniciar; la construcción de seis nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”; 64 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI); y una nueva Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.
Resaltó los Planes de Justicia para los pueblos originarios de Chihuahua, así como la asignación de recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas; la construcción de 18 Centros LIBRE para las mujeres y dos Centros Comunitarios “México Imparable”.
Asimismo, se comprometió con los asistentes al evento a supervisar el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y farmacias con medicamentos gratuitos para el programa Salud Casa por Casa.
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cehr