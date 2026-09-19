México es libre, independiente y soberano, nos toca a todas y a todos defender a la patria: Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene a una simpatizante durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a todas y todos defender a la patria, al recordar que “a México le ha costado mucho (...) ser un país independiente y soberano”.

Durante su gira de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados” en Ciudad Juárez, Chihuahua, la mandataria exhortó a tener presente, “en la mente y en el corazón”, que “México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la patria”.

“Vamos a seguir trabajando por Chihuahua. Siempre, y recuerden siempre, aquí que es ciudad fronteriza, por eso conté la historia, porque a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio ser un país independiente y soberano” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Desde la Plaza de la Mexicanidad, la Presidenta informó cómo se distribuyen los Programas para el Bienestar en Chihuahua:

431 mil 19 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores

34 mil 946 la Pensión para Personas con Discapacidad

10 mil 823 adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro

116 mil 544 la beca Benito Juárez para preparatoria

45 mil 677 de Producción para el Bienestar

48 mil 261 con Fertilizantes Gratuitos

42 mil 426 la beca de Niñas y Niños de la comunidad Rarámuri

122 mil 220 con Leche para el Bienestar

Casi 2 mil escuelas de Educación Básica y Media Superior el recurso de La Escuela es Nuestra

A lo anterior, se suman las y los beneficiarios de los programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina para secundaria, beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria; y Salud Casa por Casa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

En obra pública, destacó la construcción de las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua; el nuevo Libramiento Zaragoza-Guadalupe; 25 caminos artesanales; la conservación de la Red Federal de Carreteras; la tecnificación de los Distritos de Riego; la meta de 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar, así como la reducción y condonación de créditos impagables en beneficio de 267 mil familias.

Además, destacó la creación de dos nuevas preparatorias: una que ya fue inaugurada y una que está por iniciar; la construcción de seis nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”; 64 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI); y una nueva Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Resaltó los Planes de Justicia para los pueblos originarios de Chihuahua, así como la asignación de recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas; la construcción de 18 Centros LIBRE para las mujeres y dos Centros Comunitarios “México Imparable”.

Asimismo, se comprometió con los asistentes al evento a supervisar el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y farmacias con medicamentos gratuitos para el programa Salud Casa por Casa.

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cehr