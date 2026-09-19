Detienen a 9 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras agresión en límites con Durango

Detenidos 9 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras agresión en zona serrana de ese estado, en los límites con Durango.

Tras una agresión armada contra autoridades federales, fueron detenidos 9 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Ocurrió en la serranía al este de Sinaloa, en los límites con el estado de Durango, donde los civiles armados, a bordo de seis camionetas, atacaron a elementos de la Secretaría de Marina y de la SSPC.

Tras responder a la agresión, los uniformados lograron detener a 9 personas presuntamente vinculadas a una facción del Cártel de Sinaloa; además, aseguraron 17 armas de fuego, entre ellas una ametralladora, así como 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados.

Asimismo, decomisaron equipo táctico con las leyendas “Operativo 58″, “Personal 91″ y “El MR”, así como parches de una flor de marihuana y una calavera, alusiva al antihéroe The Punisher, símbolo que ha sido apropiado por facciones del Cártel de Sinaloa.

Equipo táctico asegurado en Sinaloa, informó el secretario de Seguridad el 19 de septiembre de 2026. ı Foto: X, @OHarfuch

En la red social X, Omar García Harfuch indicó que el operativo en la sierra de Sinaloa forma parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán y en otros puntos de la entidad, implementado por el Gabinete de Seguridad.

“El reforzamiento en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada para detener a generadores de violencia, reducir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a las familias sinaloenses”, aseguró García Harfuch.

Detención de 9 presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa. ı Foto: X, @OHarfuch

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cehr