Gabinete de Seguridad y Sinaloa acuerdan fortalecer acciones de seguridad en Mazatlán

La supervisión de las labores territoriales fue ratificada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la administración estatal de Sinaloa acordaron reforzar las operaciones de vigilancia y combate a la delincuencia en Mazatlán, mediante el despliegue directo de más de 20 mil elementos federales.

La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla un incremento de patrullajes preventivos y tareas de inteligencia en el municipio costero y en las principales carreteras que conectan a la entidad.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incorporó a 836 agentes, la Secretaría de Marina sumó mil efectivos y la Secretaría de la Defensa Nacional envió a mil 600 militares, entre los que destacan 100 integrantes de Fuerzas Especiales.

Durante una reunión de evaluación en la Tercera Región Militar, autoridades de los tres órdenes de gobierno pactaron fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales para consolidar la prevención del delito.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que el trabajo conjunto con el personal militar permite ajustar de manera constante las operaciones en el terreno.

La tranquilidad y el bienestar de las y los sinaloenses son prioridad para el gobierno de la presidenta @Claudiashein y para este Gobierno del Estado.



En #Mazatlán sostuve una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno de México,… pic.twitter.com/yzSNmgxLQu — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) September 18, 2026

García Harfuch afirmó que la evaluación permanente de los resultados orienta los esfuerzos institucionales hacia un objetivo central: devolver la tranquilidad y la paz a las familias sinaloenses.

Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció el respaldo de las Fuerzas Armadas y reiteró la disposición del gobierno local para coordinar labores de inteligencia contra los generadores de violencia.

Las autoridades reconocieron que aún existen retos significativos en la región; sin embargo, aseguraron que mantendrán las acciones operativas en las zonas prioritarias para atender las conductas delictivas de alto impacto.

En el encuentro también estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, junto con mandos navales y militares de la zona.

El operativo de presencia territorial y monitoreo preventivo continuará de forma indefinida en los puntos estratégicos de Mazatlán para garantizar la protección de la población civil y del turismo.

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JVR