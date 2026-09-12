Caen 11 presuntos integrantes de Los Chapitos; los ligan con célula de ‘El Casco’

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, con apoyo de fuerzas especiales del Ejército mexicano, detuvieron a 11 presuntos integrantes de una célula vinculada con Los Chapitos durante un despliegue en el sur del estado.

La intervención se llevó a cabo en la comunidad de Isla del Bosque, perteneciente al municipio de Escuinapa. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el operativo, los detenidos estarían relacionados con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, identificado por autoridades como un presunto jefe regional de esta facción criminal en la zona sur de Sinaloa.

Durante la acción fueron aseguradas 12 armas largas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres y diverso equipo táctico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con los 11 hombres detenidos.

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El caso cobra relevancia debido a que “El Casco” ha sido señalado en las investigaciones relacionadas con la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera en Concordia, ocurrida el pasado 23 de enero.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado que los 11 detenidos hayan participado directamente en el secuestro de los mineros. La relación que se les atribuye es con la célula presuntamente encabezada por “El Casco”, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar su posible responsabilidad en otros hechos delictivos.

Caen 11 presuntos miembros de Los Chapitos en Escuinapa ı Foto: Especial

El caso de los 10 mineros en Concordia

Los trabajadores fueron privados de la libertad en un campamento de la empresa minera Vizsla Silver Corp., ubicado en el municipio de Concordia. Semanas después, autoridades localizaron una zona de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

En días recientes, el Gabinete de Seguridad federal informó también la captura de Ángel Gabriel “N”, alias “El Tronco”, y Milton Yair “N”, quienes fueron identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con el caso.

Las investigaciones han apuntado a una célula ligada con Los Chapitos y, de acuerdo con las primeras declaraciones recabadas por las autoridades, una de las líneas de investigación planteó que los mineros habrían sido confundidos con integrantes de un grupo rival. Esa versión, no obstante, continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

La detención de los 11 hombres en Escuinapa se suma a los operativos desplegados en el sur de Sinaloa contra estructuras criminales vinculadas con la violencia registrada en municipios como Concordia, Rosario y Escuinapa.

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MSL