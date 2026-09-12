Sheinbaum destaca que escuelas públicas dieron mejores resultados que privadas en prueba PISA

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante el evento 'Honestidad y resultados en Yucatán'.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente a los resultados de 2026 del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) y, aunque reiteró su desacuerdo con las pruebas estandarizadas, remarcó que la educación pública obtuvo mejores resultados que la particular, por lo que reconoció a las y los maestros.

Durante el evento Honestidad y resultados en Yucatán, la mandataria federal reiteró que la prueba PISA “tiene muchos problemas porque no se puede evaluar igual a todos los niños del mundo”.

Sin embargo, destacó que las escuelas públicas obtuvieron mejores resultados que las privadas, y remarcó que esto es gracias a las y los maestros del país.

Sheinbaum aseguró que la calidad de la educación es gracias a las y los maestros de México. ı Foto: larazondemexico

“En esta prueba PISA que se hizo, que tiene muchos problemas porque no se puede evaluar igual a todos los niños del mundo, cada uno tiene una realidad distinta. Pero bueno, incluso en esa prueba, ¿saben lo que salió? Que las escuelas que tuvieron mejor calificación fueron las escuelas públicas, no las escuelas particulares”, dijo la presidenta.

“La educación es buena gracias a las maestras y a los maestros de México. Gracias al magisterio nacional”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal destacó que la misma prueba PISA reconoce a México como uno de los países en donde mayor acercamiento hay de los maestros con el estudiantado.

“En esa prueba se reconoce a México como uno de los mejores lugares donde los maestros ayudan a sus estudiantes, donde los estudiantes tienen más deseo de aprender”, destacó la titular del Ejecutivo federal.

En este sentido, celebró la calidad de la educación pública, pese a que, acusó, durante el llamado “periodo neoliberal” se difundió la idea de que la educación privada era superior.

“En todo el periodo neoliberal se dedicaron a decir que las escuelas particulares eran mejor que las públicas, que las públicas eran malas escuelas”, abundó Claudia Sheinbaum.

“Ningún gobierno extranjero puede definir el destino de México”: Sheinbaum

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su discurso de defensa a la soberanía nacional, y aseguró que solo el pueblo de México y ningún gobierno extranjero puede definir el presente y el futuro del país.

Durante su discurso en Yucatán, la presidenta narró parte de la historia de la Independencia de México, que se conmemora el día 16 de este mes como efeméride nacional, y la vinculó con la defensa de la soberanía nacional que ejerce su gobierno.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum, refrendó su convicción por la defensa de la soberanía nacional, al rendir su informe de gobierno en Mérida, Yucatán.



Dijo que ninguna ningún país puede intervenir en las desiciones que solo competen a los mexicanos.



🗞️Israel Aldave… — Azucena Uresti (@azucenau) September 12, 2026

En este sentido, dijo que la historia del pueblo de México está sostenida en “la independencia, la soberanía, la lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia social”, y destacó que éste es el único responsable de decidir su presente y futuro.

“La soberanía dimana del pueblo. Solo el pueblo de México puede definir su presente y su destino. Ninguna élite, ningún gobierno extranjero”, expresó la mandataria federal.

Durante el evento, Claudia Sheinbaum celebró que 781 mil yucatecas y yucatecos reciben algún apoyo de los Programas del Bienestar.

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