PISA resultados: así le fue a México en matemáticas, lectura y ciencias

El retroceso en matemáticas volvió a ensanchar el rezago educativo de México dentro de la prueba PISA 2025, aunque el nuevo diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también dejó señales menos adversas. Ciencias fue la única de las tres áreas principales que mejoró su puntaje y los adolescentes mexicanos mostraron una disposición hacia el aprendizaje superior al promedio internacional.

México obtuvo 388 puntos en esa área, siete menos que en 2022, mientras ciencias avanzó cuatro unidades, de 410 a 414, el único incremento entre las tres materias principales dentro de la prueba. En lectura obtuvo 408, frente a 415 tres años antes, aunque este último indicador tuvo un menor retroceso en comparación al promedio mundial.

Ciencias ofreció el principal contrapeso al deterioro. Alrededor de la mitad de los adolescentes alcanzó al menos el Nivel 2, considerado por PISA como el umbral básico de competencia, frente a cerca de 49 por ciento en 2022. Aunque el aumento de cuatro puntos en la calificación promedio debe tomarse con cautela, esa materia conserva una trayectoria mucho más estable que matemáticas y lectura.

Más allá de los resultados académicos, los estudiantes mexicanos destacaron por su disposición hacia el aprendizaje. Ocho de cada 10 dijeron sentir curiosidad por distintos temas, frente a 73 por ciento del promedio internacional, mientras 76 por ciento aseguró que dedica un esfuerzo adicional cuando una tarea se vuelve difícil. Sólo 11 por ciento consideró que la escuela había representado una pérdida de tiempo, menos de la mitad del 24 por ciento registrado entre los países de la OCDE.

🆕 Los resultados del informe #OECDPISA, publicados hoy, muestran que el rendimiento de los estudiantes ha disminuido en las tres materias principales en los últimos diez años. ⤵️ pic.twitter.com/WGit8Wboop — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) September 8, 2026

El contraste con el promedio de la organización, sin embargo, permanece amplio. Sus países registraron 463 puntos en matemáticas, 461 en lectura y 482 en ciencias, frente a los 388, 408 y 414 obtenidos por los alumnos mexicanos.

A diferencia del comportamiento de ciencias, matemáticas profundizó el deterioro observado durante los últimos años. Apenas 30 por ciento de los estudiantes alcanzó el Nivel 2 o uno superior, por lo que 70 por ciento quedó por debajo del piso de competencia. En 2022, el 34 por ciento había llegado al mínimo.

Desde una perspectiva de mayor plazo, el retroceso resulta más marcado. Entre 2015 y 2025, la proporción de alumnos mexicanos con bajo desempeño creció 13 puntos porcentuales en matemáticas y ocho en lectura. Para ciencias, en contraste, la OCDE no detectó una modificación estadísticamente significativa durante esa década.

PISA define el Nivel 2 de matemáticas como la capacidad para identificar cómo representar una situación sencilla mediante herramientas numéricas sin recibir instrucciones directas. Entre los ejemplos aparecen comparar distancias entre dos rutas o convertir precios de una moneda a otra. Mientras 65 por ciento de los adolescentes de la OCDE alcanzó al menos esa competencia, en México lo consiguió menos de uno de cada tres.

México tampoco logró recuperar terreno en lectura. La mitad de los alumnos llegó al Nivel 2 o superior, frente a 69 por ciento en el promedio del organismo. Ese estándar supone identificar la idea central de un texto de extensión moderada, localizar información con criterios explícitos y reflexionar sobre su propósito o estructura.

De acuerdo a la prueba PISA, la mayoría los países tiene retrocesos y desafíos educativos. Pero las autoridades de la OCDE reconocen el desempeño de México en ciencia y lectura. Y el hecho de que se está ampliando la oferta educativa para los jóvenes. "México ha demostrado… pic.twitter.com/QT7Kl9X1Se — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 8, 2026

Otro indicador concentra las dificultades entre quienes acumulan rezagos. El 41.8 por ciento de los alumnos mexicanos presentó bajo desempeño de manera simultánea en ciencias, lectura y matemáticas, más del doble del 19.7 por ciento registrado como promedio entre los miembros de la OCDE. En el extremo contrario, sólo 0.5 por ciento de los participantes del país alcanzó los niveles 5 o 6 en al menos una de esas tres áreas, contra 11.9 por ciento de la organización.

Respecto de las condiciones socioeconómicas, los estudiantes mexicanos ubicados en el 25 por ciento con mayores ventajas superaron por 68 puntos en ciencias a quienes pertenecen al cuarto con menores recursos. La brecha resultó inferior a los 85 puntos observados en promedio entre los países de la OCDE. Además, 12 por ciento de los jóvenes desfavorecidos logró colocarse dentro del grupo con mejor desempeño científico de su propio país, una proporción igual a la media de la organización.

Una parte de la evolución de los resultados, de acuerdo con la propia OCDE, debe analizarse junto con la expansión de la educación secundaria. Entre 2015 y 2025, el número de jóvenes de 15 años que cumplían los requisitos para participar en PISA creció a un ritmo mayor que la población total de esa edad, un comportamiento asociado con una mayor incorporación de adolescentes al sistema escolar.

Frente a PISA 2022, la cobertura estimada también aumentó. La prueba de aquel año representó aproximadamente a 64 por ciento de la población mexicana de 15 años, mientras la edición de 2025 alcanzó cerca de 69 por ciento. La OCDE advierte que la entrada de estudiantes provenientes de poblaciones antes marginadas debe considerarse al comparar los promedios a través del tiempo.

Incluso bajo ese contexto, los resultados recientes de lectura y matemáticas permanecen por debajo de los observados entre 2009 y 2018. Ciencias se aparta parcialmente de esa tendencia, pues el organismo describe su comportamiento histórico en México como estable, con fluctuaciones que en general no han resultado estadísticamente significativas.

Más de 760 mil estudiantes participaron en PISA 2025 en 91 países y economías, con representación de unos 33 millones de jóvenes. Para México, la muestra incluyó a 7 mil 843 alumnos de 297 escuelas y representó a cerca de un millón 581 mil adolescentes de 15 años. La OCDE determinó que los datos nacionales cumplieron sus estándares de calidad.

🚨 Sheinbaum cuestiona resultados de la prueba PISA



📝 Luego de revelarse los resultados de la prueba Pisa para medir el nivel educativo, la presidenta @Claudiashein sostuvo que hubo retrocesos en todos los países de la OCDE y destacó el avance en el conocimiento de las… pic.twitter.com/GgC1dWu7Xm — Político MX (@politicomx) September 8, 2026

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