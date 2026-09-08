Anuncian alerta en celulares ante posibles desastres

Elementos del Ejército aplican el Plan DN-III-E en Baja California Sur desde el pasado 1 de septiembre.

Ante las previsiones de que se registren huracanes en las costas del Pacífico asociados al fenómeno de El Niño, el Gobierno de México prepara una estrategia de respuesta que contempla centros de mando, protocolos de comunicación y un sistema de alertas directamente en los teléfonos celulares de la población.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han establecido centros de mando en todo el país y que las autoridades trabajan en protocolos para definir la manera y el momento en que se deberá informar a la ciudadanía ante una emergencia. Explicó que esta normativa contempla también la identificación y operación de refugios para la población que pudiera resultar afectada por el impacto de algún fenómeno meteorológico.

El Dato: Entre los escenarios contemplados están las lluvias severas, frentes fríos, olas de calor y mala calidad del aire. Los avisos utilizarán el sonido configurado para mensajes SMS.

“Se establecieron características de cómo informar, cuándo informar a la población, los refugios”, explicó al referirse a los trabajos de preparación del Gobierno.

Como parte de esta estrategia preventiva, la mandataria señaló que las autoridades también trabajan en la implementación de un sistema de alertas en teléfonos celulares, con el objetivo de que la población pueda recibir información oportuna ante situaciones de riesgo.

La medida busca fortalecer los mecanismos de comunicación y permitir que las personas conozcan con anticipación las recomendaciones de las autoridades ante la llegada de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos.

El Gobierno federal mantiene así la preparación de su estructura de respuesta ante posibles emergencias durante la temporada de huracanes, particularmente en las zonas costeras del Pacífico.

Durante la conferencia matutina se anunció que el clima podría complicar los planes en distintas zonas del país, con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas altas. El monzón mexicano causará inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República, ocasionará lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento y lluvias muy fuertes con puntuales intensas.