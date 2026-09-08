Médicos, por paro en hospital tras brote

Personal de salud de la institución pública, ayer, durante su manifestación.

Alrededor de 100 médicos residentes y trabajadores de la salud se manifestaron afuera del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, para exigir respuestas ante el brote de salmonela registrado la semana pasada y que afectó a personal médico que consumió alimentos en el comedor institucional.

Manifestantes llamaron a un paro de labores en demanda de mejores condiciones laborales, luego que un brote de salmonela asociado al comedor de la institución afectó a 135 trabajadores.

Los inconformes bloquearon alrededor de cinco horas la avenida Cuauhtémoc, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular y obligó al cierre parcial de la línea 3 del Metrobús, motivo por el cual, personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó cortes viales para agilizar el tránsito. Retiraron su protesta alrededor de las 14:30 horas.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia ante posibles huracanes Anuncian alerta en celulares ante posibles desastres

1,100 médicos residentes y especialistas tiene el nosocomio

El caso ha generado cuestionamientos de los propios residentes, quienes previamente habían señalado presuntas deficiencias recurrentes en el comedor, relacionadas con la higiene de utensilios, calidad de los alimentos, tiempos de atención y posibles problemas de inocuidad.

El Hospital General informó el domingo que 23 médicos permanecían hospitalizados, todos estables, bajo atención médica y sin requerir terapia intensiva.

“Nosotros también somos pacientes y parece que se les olvida”, es el reclamo de un médico que prefirió conservar en anonimato su identidad. Tras las demandas expresadas públicamente durante la protesta de este lunes, el galeno agradeció el apoyo de sus compañeros.

Los residentes del Hospital Dr. Eduardo Liceaga exigieron respuestas de las autoridades por el brote de salmonelosis que afectó a personal médico, además de denunciar carencias de medicamentos e insumos para atender a pacientes.

El Dato: Según los médicos que se manifestaron, la cifra de infectados sería de 277, de los que más de 100 ameritaron hospitalización, entre ellos, al menos 63 residentes.

“No tenemos ni para nosotros ni para los pacientes”, dijo a La Razón el médico entrevistado, que añadió que el impulso mediático hizo que voltearan a ver al hospital; sin embargo, “el olvido es evidente en el sistema de salud publica”.

El galeno describió jornadas en las que médicos y residentes deben enfrentar la falta de insumos mientras continúan atendiendo a pacientes: “Aquí no estamos hablando solamente de que nos enfermamos por la comida. Estamos hablando de que todos los días trabajamos con carencias. Faltan medicamentos, faltan insumos y, aun así, tenemos que sacar adelante a los pacientes. Ahora nos tocó enfermarnos a nosotros y tuvimos que buscar cómo atendernos”.