¿Quién es Juan Pablo Fuentes? Edad, estatura y nacionalidad del actor de Mal de Amores

Juan Pablo Fuentes se encuentra en el centro de atención tras aparecer en la serie Mal de Amores, proyecto donde protagoniza junto a Renata Vaca. El histrión da vida al personaje de Daniel Cuenca, uno de los intereses amorosos de la joven.

En ese sentido, Daniel es un rebelde en la Revolución Mexicana, quien representa la aventura que desea conocer la protagonista. Ahora, te contamos más sobre el actor detrás de la figura en el proyecto.

¿Quién es Juan Pablo Fuentes?

Juan Pablo Fuentes es un actor mexicano nacido el 30 de abril del 2003 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 23 años de edad. Se estima que mide aproximadamente 1.80 metros.

Desde una temprana edad, el joven mostró interés por el mundo del espectáculo y llegó a participar en comerciales a los 8 años.

Su carrera despegó gracias a la serie de televisión “Cecilia” en 2021, donde interpretó a Julián Lascurain en un episodio. Posteriormente, obtuvo papeles más destacados en producciones como “Pacto de silencio” (2023), donde dio vida a Tomás Durán en 18 episodios, e “Isla Brava” (2023), interpretando a Thiago Suárez en 8 episodios.

En 2024, se unió al elenco de “Bandidos”, una serie de aventuras y comedia en Netflix, encarnando a Lucas. También ha participado en películas como “A todas partes” (2023), interpretando a Ricardo, y “Delincuentes” (2024), con el papel de Xavier.

Ahora, Juan Pablo Fuentes destaca por su participación en la serie de Netflix Mal de Amores, ficción inspirada en el libro homónimo de Ángeles Mastreta donde él da vida al personaje de Daniel Cuenca.

“Gracias, Daniel, por escogerme, acompañarme y transformarme. Y gracias a todas las personas con las que tuve la suerte de vivir este sueño. Algo de nosotros se quedó para siempre en esta historia. Hoy, finalmente, es de ustedes. Disfrútenla mucho porque tiene todo nuestro corazón”, celebró en su Instagram.

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