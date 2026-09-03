Cassandra Ciangherotti ha construido una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión desde 2007, cuando debutó como actriz. Actualmente, es considerada una de las mejores intérpretes de su generación.

Su versatilidad y talento la han llevado a ser nominada en múltiples ocasiones al Premio Ariel y reconocida a nivel internacional. Es recordada por dar vida a Remedios Varo en la película Leonora.

En la serie Mal de amores, de Netflix, Ciangherotti demostró una vez más su talento al interpretar a Milagros Veytia, quien es hermana de Josefa Veytia, personaje de Diana Bovio.

¿Quién es Cassandra Ciangherotti, Milagros Veytia en Mal de amores?

Cassandra Ciangherotti Parra nació el 14 de febrero de 1987 en Cuernavaca, Morelos. Es hija del reconocido actor Fernando Luján y pertenece a una familia de artistas, los Soler, lo que marcó su camino en las artes escénicas.

Estudió en CasAzul Artes Escénicas Argos, formación que le permitió debutar en cine en 2007 con Hasta el viento tiene miedo.

Su primer papel protagónico llegó con Viaje redondo (2009), cinta que le otorgó reconocimiento internacional. Desde entonces, Cassandra Ciangherotti ha participado en películas como También la lluvia (2010), Cantinflas (2014), Las horas contigo (2015), Tiempo compartido (2018), Las niñas bien (2018), Solteras (2019) y Familia (2023). En televisión ha destacado en series como Los Espookys (2019), Marea Alta (2022) y Las viudas de los jueves (2023).

Ha sido nominada en varias ocasiones al Premio Ariel, incluyendo categorías de Mejor Actuación Femenina y Mejor Coactuación, por trabajos como Las horas contigo, Tiempo compartido, Las niñas bien y Solteras.

En Mal de amores, su interpretación de Milagros Veytia ha sido elogiada por el público, que mantiene a la serie en el número 5 dentro del Top 10 de reproducciones en Netflix.

Actualmente, Cassandra Ciangherotti conduce el programa Léemelo de Canal 22 y TVUNAM.

Otros actores y actrices que hacen posible Mal de amores de Netflix

Renata Vaca como Emilia Sauri

Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca

Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza

Humberto Zurita como el Doctor Cuenca

Miguel Rodarte como Diego Sauri

Diana Bovio como Josefa Veytia

Juan Pablo Medina como Rivadeneira

Alejandro Puente como Salvador Cuenca

Sofía Carrera como Sol García

Tráiler de Mal de amores

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie Mal de amores, que ya está disponible en Netflix.

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