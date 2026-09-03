La serie mexicana Mal de amores, adaptación de la novela de Ángeles Mastretta, conquistó al público en Netflix con un relato lleno de romance, historia y lucha por la igualdad ambientada en una de las épocas más caóticas del país.
Ambientada en el México previo a la Revolución, la trama sigue a Emilia Sauri, una joven que sueña con convertirse en médica pese a los obstáculos que tiene por ser mujer, mientras enfrenta un triángulo amoroso marcado por la pasión y la inestabilidad que pondrán de cabeza su mundo.
El final de la primera temporada de la serie dejó a los espectadores con muchas preguntas sobre las decisiones de la protagonista y el destino de su corazón. En La Razón de México te contamos el final y su explicación.
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Mal de amores: Final explicado de la serie de Netflix
Tras años de idas y vueltas con Daniel Cuenca, Emilia comprende que su relación con él está marcada por la ausencia y la falta de compromiso. Aunque llegan a casarse en un campamento revolucionario, Daniel decide huir a España, por lo que su relación termina definitivamente.
Es entonces cuando Emilia encuentra en Antonio Zavalza la estabilidad y el apoyo para cumplir su sueño de convertirse en médica titulada, y junto a él construye una vida en Puebla.
El último episodio de Mal de amores dio un salto temporal hasta 1968, donde podemos ver a Emilia ya anciana, rodeada de sus hijos y nietos. En una escena llena de nostalgia, ella ve a sus seres queridos como cuando estaban jóvenes y se reencuentra con Daniel, quien le asegura que “nunca se ha ido”.
Esta imagen sugiere que, si bien Emilia eligió a Antonio Zavalza para formar una familia, Daniel siempre ocupó un lugar imborrable en su corazón.
Reparto de Mal de amores
En la serie Mal de amores vemos en pantalla a:
- Renata Vaca como Emilia Sauri
- Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca
- Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza
- Humberto Zurita como el Doctor Cuenca
- Miguel Rodarte como Diego Sauri
- Diana Bovio como Josefa Veytia
- Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia
- Juan Pablo Medina como Rivadeneira
- Alejandro Puente como Salvador Cuenca
- Sofía Carrera como Sol García
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