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Mal de amores: Final explicado de la serie de Netflix

La adaptación de la novela de Ángeles Mastretta cautivó al público; descubre cómo terminó la primera temporada

Renata Vaca como Emilia Sauri en Mal de amores
Renata Vaca como Emilia Sauri en Mal de amores Foto: X @NetflixLAT
Por:
Martha Díaz

La serie mexicana Mal de amores, adaptación de la novela de Ángeles Mastretta, conquistó al público en Netflix con un relato lleno de romance, historia y lucha por la igualdad ambientada en una de las épocas más caóticas del país.

Ambientada en el México previo a la Revolución, la trama sigue a Emilia Sauri, una joven que sueña con convertirse en médica pese a los obstáculos que tiene por ser mujer, mientras enfrenta un triángulo amoroso marcado por la pasión y la inestabilidad que pondrán de cabeza su mundo.

El final de la primera temporada de la serie dejó a los espectadores con muchas preguntas sobre las decisiones de la protagonista y el destino de su corazón. En La Razón de México te contamos el final y su explicación.

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Mal de amores: Final explicado de la serie de Netflix

Tras años de idas y vueltas con Daniel Cuenca, Emilia comprende que su relación con él está marcada por la ausencia y la falta de compromiso. Aunque llegan a casarse en un campamento revolucionario, Daniel decide huir a España, por lo que su relación termina definitivamente.

Es entonces cuando Emilia encuentra en Antonio Zavalza la estabilidad y el apoyo para cumplir su sueño de convertirse en médica titulada, y junto a él construye una vida en Puebla.

Escena de Mal de amores
Escena de Mal de amores ı Foto: X @NetflixLAT

El último episodio de Mal de amores dio un salto temporal hasta 1968, donde podemos ver a Emilia ya anciana, rodeada de sus hijos y nietos. En una escena llena de nostalgia, ella ve a sus seres queridos como cuando estaban jóvenes y se reencuentra con Daniel, quien le asegura que “nunca se ha ido”.

Esta imagen sugiere que, si bien Emilia eligió a Antonio Zavalza para formar una familia, Daniel siempre ocupó un lugar imborrable en su corazón.

Reparto de Mal de amores

En la serie Mal de amores vemos en pantalla a:

  • Renata Vaca como Emilia Sauri
  • Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca
  • Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza
  • Humberto Zurita como el Doctor Cuenca
  • Miguel Rodarte como Diego Sauri
  • Diana Bovio como Josefa Veytia
  • Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia
  • Juan Pablo Medina como Rivadeneira
  • Alejandro Puente como Salvador Cuenca
  • Sofía Carrera como Sol García

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