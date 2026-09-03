La serie mexicana Mal de amores, adaptación de la novela de Ángeles Mastretta, conquistó al público en Netflix con un relato lleno de romance, historia y lucha por la igualdad ambientada en una de las épocas más caóticas del país.

Ambientada en el México previo a la Revolución, la trama sigue a Emilia Sauri, una joven que sueña con convertirse en médica pese a los obstáculos que tiene por ser mujer, mientras enfrenta un triángulo amoroso marcado por la pasión y la inestabilidad que pondrán de cabeza su mundo.

El final de la primera temporada de la serie dejó a los espectadores con muchas preguntas sobre las decisiones de la protagonista y el destino de su corazón. En La Razón de México te contamos el final y su explicación.

Mal de amores: Final explicado de la serie de Netflix

Tras años de idas y vueltas con Daniel Cuenca, Emilia comprende que su relación con él está marcada por la ausencia y la falta de compromiso. Aunque llegan a casarse en un campamento revolucionario, Daniel decide huir a España, por lo que su relación termina definitivamente.

Es entonces cuando Emilia encuentra en Antonio Zavalza la estabilidad y el apoyo para cumplir su sueño de convertirse en médica titulada, y junto a él construye una vida en Puebla.

Escena de Mal de amores ı Foto: X @NetflixLAT

El último episodio de Mal de amores dio un salto temporal hasta 1968, donde podemos ver a Emilia ya anciana, rodeada de sus hijos y nietos. En una escena llena de nostalgia, ella ve a sus seres queridos como cuando estaban jóvenes y se reencuentra con Daniel, quien le asegura que “nunca se ha ido”.

Esta imagen sugiere que, si bien Emilia eligió a Antonio Zavalza para formar una familia, Daniel siempre ocupó un lugar imborrable en su corazón.

Reparto de Mal de amores

En la serie Mal de amores vemos en pantalla a:

Renata Vaca como Emilia Sauri

Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca

Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza

Humberto Zurita como el Doctor Cuenca

Miguel Rodarte como Diego Sauri

Diana Bovio como Josefa Veytia

Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia

Juan Pablo Medina como Rivadeneira

Alejandro Puente como Salvador Cuenca

Sofía Carrera como Sol García

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