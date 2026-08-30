Has sido reemplazado, primer amor es una serie en formato vertical que ocupa los primeros lugares de reproducción en Reel Short. Descubre de qué trata y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie Has sido reemplazado, primer amor?

En Has sido reemplazado, primer amor Tessa creyó que Jason sería su primer amor, pero pronto descubrió que solo había sido un ensayo desechable para la chica que él realmente deseaba. La sangre en las sábanas se convirtió en un trofeo cruel y su dignidad en un fantasma que la perseguía.

Cansada de intentar que su relación en él prosperara, la joven decide dejar atrás ese pasado marcado por la vergüenza y el dolor. No quiere más recuerdos ni lágrimas.

En medio de los escombros, cuando todo parecía perdido, aparece alguien inesperado: un chico que no está dispuesto a dejarla marchar sola. Su presencia rompe el silencio y le ofrece un camino que no se construye sobre la humillación, sino sobre la posibilidad de tener un nuevo y amoroso comienzo.

Tessa, que había renunciado a la esperanza, se enfrenta ahora a la decisión de abrir su corazón a una compañía que podría transformar su vida.

Has sido reemplazado, primer amor ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Has sido reemplazado, primer amor: ¿Dónde ver la serie?

Has sido reemplazado, primer amor es una serie en formato vertical animada que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 73 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 13 episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción para disfrutar esta historia es TikTok. Puedes buscar en el perfil shorts.tiktok0.

Puedes leer: