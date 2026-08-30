Asesinan a Ricardo Zúñiga, creador de contenido, en un negocio de productos de limpieza

Ricardo Zúñiga fue asesinado en Puebla, una noticia que fue confirmada durante la mañana de este domingo 30 de agosto. Los hechos ocurrieron la noche anterior en la localidad de Santa Cruz Atopoltitlán, en el municipio de Tehuitzingo.

¿Qué le pasó a Ricardo Zúñiga?

Los primeros reportes señalan que al menos dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, ingresaron a un negocio de productos de limpieza donde se encontraba el ahora fallecido y lo atacaron con armas de fuego.

ASESINAN A BALAZOS A RICARDO ZÚÑIGA EN TEHUITZINGO; HABÍA DENUNCIADO AMENAZAS PREVIAS! ☠️🚨 pic.twitter.com/BHOI7PO4km — Paralelo 19 (@Paralelo19_MX) August 30, 2026

Trascendió que Ricardo Zúñiga fue transportado por los habitantes de la demarcación a un nocosomio, pero lamentablemente perdió la vida derivado de los impactos de bala que sufrió en el área del tórax.

Según reportes de páginas vecinales, los presuntos culpables escaparon a bordo de una motocicleta con dirección hacia la Sección Cuarta de Tehuitzingo, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas por estos hechos.

¿Quién era Ricardo Zúñiga?

Ricardo Zúñiga era reconocido por su labor fotográfico y documental, enfocado en aspectos culturales y políticos de su comunidad de Santa Cruz Atopoltitlán. El famoso era creador de contenido en plataformas digitales y atendía un negocio de productos de limpieza llamado Zuma.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla era la encargada de investigar el caso y esclarecer el origen del homicidio. A través de redes sociales, comerciantes, vecinos y familiares se han despedido de Ricardo Zuñiga con palabras en su honor.

Según reportes periodísticos, desde el año de 2019, en México han asesinado aproximadamente 19 influencers o creadores de contenido.

La tendencia está relacionada con diversos factores, desde amenazas por parte del crimen organizado hasta denuncias o posturas críticas. En Artículo 19, condenaron el asesinato del fotógrafo.

⚠️ARTICLE 19 condena y documenta del asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga, ocurrido ayer 29 de agosto, en Santa Cruz Apotitlán, en el municipio de Tehuitzingo, #Puebla.



De acuerdo con información publicada, fue atacado con arma de fuego en el interior… pic.twitter.com/uGM2ZO6pUC — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 31, 2026

¿Quieres saber más?

¿Quién era y de qué murió el actor surcoreano Lee Yong-joo?

¿Es verdad que Jhorvis Corrales murió? Esto se sabe

Las FOTOS de Karol G y Bruno Mars que desatan rumores de romance

Asesinan a aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Coatlán del Río, Morelos