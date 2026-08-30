La Casa de los Famosos México 2026: Así fueron los posicionamientos este 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto se lleva a cabo una nueva gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 que promete estar llena de sorpresas y momentos inesperados, además de que se llevarán a cabo los posicionamientos

Los nominados en esta ocasión son Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Karina Torres y Luis Chaparro. Así se enfrentaron al resto de los participantes que les dieron sus razones por los que los quieren fuera delreality show.

Así fueron los posicionamientos de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón vs Ernesto Laguardia

El estilista escogió al actor al señalar que su participación estaba siendo monótona y que se sorprendió de las palabras que recibió cuando lo etiquetó como doble cara.

Por su parte, Ernesto le respondió que insultar no es igual a ser una buena persona y que sabe que es un gran contrincante, aunque no está de acuerdo con él. “Eres muy aburrido”, le dijo Aldo y Ernesto le respondió “yo creo que con tus gritos, tu igual”.

Flor Vigna vs Mariana Ochoa

“Te siento falsa”, le dijo la argentina a la cantante, quien aseguró que “puede ser mucho más valiosa que la falsedad que a veces siente” y que quiere forzar caerle bien a personajes que no han mostrado empatizar con ella como Aldo o Ese.

“Mi talento no está a discusión”, aseguró la ex integrante de OV7, quien admitió que trata de ser amable con todo el mundo, pero que ya no dejarán que la pisotéen.

Cynthia Klitbo vs Luis Chaparro

La actriz señaló que el creador de contenido no colabora en la cocina y que “le hace falta brillar por su cuenta” en lugar de colgarse de Aldo para hacerlo.

Por su parte, el creador de contenido mencionó que sí ha hecho su labor y que simplemente tiene una buena relación con el estilista, pero su intención no es conseguir votos de la misma.

Cynthia se posiciona con Luis y Luis cada minuto huele más a Moisés. 💀#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/7fzjsJIjeK — Julio Núñez (@julioamx) August 31, 2026

Masad Altamimi vs Ernesto Laguardia

El tiktoker árabe comentó que sabe que el actor es un personaje destacado, pero dejó ver que no está de acuerdo con cómo ha manejado su estadía en el programa. “Nunca he sido prepotente, siempre trato de ayudar”, aseguró el histrión

Yahir vs Ernesto Laguardia

El cantante señaló que es un competidor muy fuerte, pero que nota en él cierta frustración, enojo y molestia que hace que se aísle y que se sienta solo en el juego.

Por su parte, el actor admitió que es cierto que ha llegado a molestarse en alguna ocasión, pero que sabe muy bien qué pasa en su cabeza y que atraviesa situaciones familiares que no desea compartir.

Posicionamiento de Yahir vs Ernesto #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/moxHmfqwQe — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) August 31, 2026

Memo Shutz vs Mariana Ochoa

El famoso ha notado que en los últimos días, la actriz se encuentra frustrada y que “podría decir o hacer algo de lo que se puede arrepentir”. Por su parte, ella admitió que “su amabilidad la confunden con pendejez”, al asegurar que no le gusta que le vean la cara.

Posicionamiento de Memo vs Mariana #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/h69HACdWuO — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) August 31, 2026

Brianda Deyanara vs Ernesto Laguardia

La influencer mencionó que a muchas personas parece que se les olvida de dónde viene y comentó que le pareció extraño que la nominara cuando mantienen una buena relación. “No sé si me crees débil o hacerlo con quien querías darle esos puntos o (si fue) por simple conveniencia”, cuestionó.

Por su parte, él reconoció haberse equivocado y le dijo que la considera “una luz que brilla en la casa” y que en realidad no quiere verla fuera del juego.

Ese Pérez vs Mariana Ochoa

El influencer dijo que aunque la cantante trata de congeniar con todos, ella no logra hacerlo. “Eres la tía chismosa que quiere quedar bien con todos. Me irrita hablar contigo”, se sinceró.

Por su parte, ella mencionó que no se esperaba el posicionamiento y que ya sabe que sus círculos no congenian. “Prometo que si la gente decide que me quede, respetar ese círculo”, dijo.

Ese a Mariana: “Eres una chismosa y queda bien”



Mariana cuenta que estuvo casada con el manager de Flor 🌷🤯😱#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/thtDr4seqe — Julio Núñez (@julioamx) August 31, 2026

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