¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 30 de agosto?

Este domingo 23 de agosto se lleva a cabo la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 y oficialmente nos encontramos a la mitad de la competencia.

Finalmente ha comenzado el juego entre los participantes, quienes ya han hecho bandos donde definen quiénes son sus aliados. En ese sentido, las tensiones entre los participantes aumentan, pese a ciertas excepciones.

La quinta semana del programa arrancó con la salida de Moisés Peñaloza y el liderazgo de Masad Altamimi. Además, Gema Garoa fue nominada de manera directa por el líder de la semana y el miércoles, se llevaron a cabo unas nominaciones fuera de lo común.

También, destacó la salida de Yanet García del programa, después de que fuera elegida junto con Luis Chaparro y Ese Pérez como los más muebles por el público; sus compañeros decidieron sacar a la famosa para mantener a sus aliados.

Si bien en un inicio fueron seis los nominados, el pasado viernes Brianda Deyanara volvió a destacar en los juegos y obtuvo la salvación, donde decidió sacarse a si misma de la placa para permanecer más tiempo en el programa. En esta ocasión, los nominados son:

Gema Garoa

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Luis Chaparro

¿Quién es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 30 de agosto?

Se da a conocer al eliminado de la semana en la gala de eliminación este domingo.

Antes de conocer al quinto eliminado de la competencia, en redes sociales se especulara que lo más probable era la salida de Luis Chaparro, pues señalan que es el que menos ha sonado en el programa y coinciden con Yahir en que está muy pegado a Aldo Rendón.

Por otro lado, un grupo de seguidores del reality hablan de la posible salida de Gema Garoa como una manera de “aleccionar” al grupo de Ese Pérez, Karina Torres y Aldo Rendón, pues aseguran que ellos se sienten muy poderosos.

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