Al borde de la muerte

Brianda Deyanara estuvo en coma cinco días, ¿qué le pasó? | FOTOS

La creadora de contenido revela en LCDLF que los doctores le dieron 10% de probabilidad de vida; estuvo tres meses en rehabilitación, contó a sus compañeros entre lágrimas

Brianda Deyanara estuvo en coma cinco días
Brianda Deyanara estuvo en coma cinco días Foto: IG briandadeyanara
Por:
Martha Díaz

La influencer mexicana Brianda Deyanara, actual participante de La Casa de los Famosos México 2026, compartió, entre lágrimas, uno de los episodios más difíciles de su vida, que la llevó a permanecer cinco días en coma y tener 10 por ciento de probabilidad de vida.

El accidente ocurrió en 2018, cuando vivía en un departamento de la Ciudad de México y casi le cuesta la vida. Sus compañeros permanecieron atentos al relato de la joven y la abrazaron como gesto de empatía cuando ella estaba al borde del llanto.

Brianda Deyanara estuvo en coma cinco días, ¿qué le pasó? | FOTOS

Brianda Deyanara relató a sus compañeros de LCDLF que, a los 21 años, vivió un accidente que la mantuvo cinco días en coma. Todo comenzó después de bañarse, cuando empezó a sentirse mareada. “Estaba yo en mi departamento, me desmayé y me convulsioné por muchas horas; entonces, cuando me encontraron, me llevaron al hospital”, recordó.

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La creadora de contenido contó que los médicos informaron a su familia que tenía apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir. Durante esos días permaneció intubada y con un catéter venoso central.

Además de las convulsiones, Brianda Deyanara recordó que sufrió golpes en el rostro y la fractura de cuatro dientes al caer inconsciente.

Posteriormente descubrió que todo se debió a una fuga de monóxido de carbono en el departamento. “Hasta que un día me habla una de las chicas, a la que yo le rentaba, y me dice… vinieron a revisar el departamento y había una fuga de monóxido de carbono”, explicó.

Tras despertar, la joven enfrentó dificultades para caminar, hablar y coordinar movimientos. También reveló que tuvo que someterse a rehabilitación y ejercicios para recuperar capacidades. “Memorizar coreografías y repetir movimientos me ayudaba a trabajar la coordinación y concentración”, contó y recordó que grabar contenido para TikTok, sin querer, fue parte de su terapia.

La propia Brianda Deyanara compartió en aquel momento algunas fotografías y clips de su proceso de recuperación en YouTube.

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