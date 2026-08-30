La influencer mexicana Brianda Deyanara, actual participante de La Casa de los Famosos México 2026, compartió, entre lágrimas, uno de los episodios más difíciles de su vida, que la llevó a permanecer cinco días en coma y tener 10 por ciento de probabilidad de vida.
El accidente ocurrió en 2018, cuando vivía en un departamento de la Ciudad de México y casi le cuesta la vida. Sus compañeros permanecieron atentos al relato de la joven y la abrazaron como gesto de empatía cuando ella estaba al borde del llanto.
Brianda Deyanara estuvo en coma cinco días, ¿qué le pasó? | FOTOS
Brianda Deyanara relató a sus compañeros de LCDLF que, a los 21 años, vivió un accidente que la mantuvo cinco días en coma. Todo comenzó después de bañarse, cuando empezó a sentirse mareada. “Estaba yo en mi departamento, me desmayé y me convulsioné por muchas horas; entonces, cuando me encontraron, me llevaron al hospital”, recordó.
La creadora de contenido contó que los médicos informaron a su familia que tenía apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir. Durante esos días permaneció intubada y con un catéter venoso central.
Además de las convulsiones, Brianda Deyanara recordó que sufrió golpes en el rostro y la fractura de cuatro dientes al caer inconsciente.
Posteriormente descubrió que todo se debió a una fuga de monóxido de carbono en el departamento. “Hasta que un día me habla una de las chicas, a la que yo le rentaba, y me dice… vinieron a revisar el departamento y había una fuga de monóxido de carbono”, explicó.
Tras despertar, la joven enfrentó dificultades para caminar, hablar y coordinar movimientos. También reveló que tuvo que someterse a rehabilitación y ejercicios para recuperar capacidades. “Memorizar coreografías y repetir movimientos me ayudaba a trabajar la coordinación y concentración”, contó y recordó que grabar contenido para TikTok, sin querer, fue parte de su terapia.
La propia Brianda Deyanara compartió en aquel momento algunas fotografías y clips de su proceso de recuperación en YouTube.
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