La influencer mexicana Brianda Deyanara, actual participante de La Casa de los Famosos México 2026, compartió, entre lágrimas, uno de los episodios más difíciles de su vida, que la llevó a permanecer cinco días en coma y tener 10 por ciento de probabilidad de vida.

El accidente ocurrió en 2018, cuando vivía en un departamento de la Ciudad de México y casi le cuesta la vida. Sus compañeros permanecieron atentos al relato de la joven y la abrazaron como gesto de empatía cuando ella estaba al borde del llanto.

Brianda Deyanara estuvo en coma cinco días, ¿qué le pasó? | FOTOS

Brianda Deyanara relató a sus compañeros de LCDLF que, a los 21 años, vivió un accidente que la mantuvo cinco días en coma. Todo comenzó después de bañarse, cuando empezó a sentirse mareada. “Estaba yo en mi departamento, me desmayé y me convulsioné por muchas horas; entonces, cuando me encontraron, me llevaron al hospital”, recordó.

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La creadora de contenido contó que los médicos informaron a su familia que tenía apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir. Durante esos días permaneció intubada y con un catéter venoso central.

Además de las convulsiones, Brianda Deyanara recordó que sufrió golpes en el rostro y la fractura de cuatro dientes al caer inconsciente.

Posteriormente descubrió que todo se debió a una fuga de monóxido de carbono en el departamento. “Hasta que un día me habla una de las chicas, a la que yo le rentaba, y me dice… vinieron a revisar el departamento y había una fuga de monóxido de carbono”, explicó.

La historia de brianda me tiene así😭

Tenía 10% de probabilidad de vida y estuvo en coma 5 días entubada a causa de una fuga de monóxido de carbono en su casa.🥹

Lo fuerte que eres Brianda Deyanara 💖#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/JijG60FmDQ — 💖 (@likemeya_) August 28, 2026

Tras despertar, la joven enfrentó dificultades para caminar, hablar y coordinar movimientos. También reveló que tuvo que someterse a rehabilitación y ejercicios para recuperar capacidades. “Memorizar coreografías y repetir movimientos me ayudaba a trabajar la coordinación y concentración”, contó y recordó que grabar contenido para TikTok, sin querer, fue parte de su terapia.

La propia Brianda Deyanara compartió en aquel momento algunas fotografías y clips de su proceso de recuperación en YouTube.

Brianda esta contando sobre su accidente les informo aqui



Estuvo inconsciente durante 6 horas, 3 días en coma en el hospital y luego 2 días en coma inducido esto paso en 2018 causado por una intoxicación por monóxido de carbono.#LaCasaDeLosFamososMéxico#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9hURma5QPY — wsgfhj (@whoareq) August 28, 2026

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