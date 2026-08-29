Luego de semanas de preparación y disciplina, este sábado 29 de agosto concluyó el certamen Miss Universo México 2026, en Baja California Sur, donde resultó ganadora María Vargas, originaria de Jalisco.

Ahora, dará un paso sumamente importante en su carrera como modelo, pues será la encargada de representar al país en la edición 75 de Miss Universo, en el colorido San Juan, Puerto Rico. El año pasado la tabasqueña Fátima Bosch ganó el concurso, así que esta nueva jornada causa emoción en los mexicanos, pues tienen la esperanza de que la corona regrese.

A poco tiempo del reinado de María Vargas miles de personas se preguntan ¿quién es la nueva Miss Universo México? En La Razón te contamos.

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¿Quién es María Vargas, ganadora de Miss Universo México 2026?

María Vargas, ahora Miss Universo México 2026, es originaria de Jalisco y tiene 28 años. Fue nombrada Mexicana Universal Jalisco 2021.

Es licenciada en Negocios Internacionales, empresaria y autora del libro Miss Trouble, la reina de los problemas, obra inspirada en sus experiencias personales y en los juicios que ha enfrentado durante su trayectoria en certámenes de belleza. Actualmente trabaja en la segunda parte de dicho proyecto literario.

Además, según información recabada a través de sus redes sociales, María Vargas practica yoga, meditación e indoor cycling, actividades que reflejan su interés por el bienestar integral.

En Instagram, donde se encuentra como @mariavargas.n, la jalisciense acumula, hasta el momento, 44.3 mil seguidores. Conforme avance la competencia Miss Universo 2026, es probable que estas cifras aumenten, tal como fue el caso de la tabasqueña Fátima Bosch, quien al finalizar su reinado tiene 4.1 millones de followers.

Con este triunfo en Miss Universo México 2026, María Vargas se convierte en la sucesora de Bosch y será la representante oficial de México en la 75° edición de Miss Universo, que se celebrará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

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