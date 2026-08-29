¿Quiénes son todas las participantes de Miss Universo México 2026?

La gran final de Miss Universo México 2026 se celebra este sábado 29 de agosto en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde 32 jóvenes representantes de cada estado del país competirán por la corona nacional.

La ganadora será la sucesora de Fátima Bosch Fernández, quien conquistó el título en 2025 y luego se convirtió en Miss Universo. Durante la gala, la tabasqueña entregará la corona a la nueva reina, que tendrá la responsabilidad de representar a México en la edición número 75 de Miss Universo, el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

Conoce a las 32 participantes.

Lista completa de las participantes de Miss Universo México 2026

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval, diseñadora de modas y profesora de inglés

Baja California: Samantha Bastidas, diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia

Baja California Sur: Selene Zazueta, licenciada en Administración y directora financiera

Campeche: Maje Venegas, ingeniera en Administración y modelo

Chiapas: Catherine López, escritora, empresaria y licenciada en Administración

Chihuahua: Areli Favela, abogada

Colima: María Zepeda, licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas

Coahuila: Glenda Makhlouf, licenciada en Negocios, actriz y productora

Ciudad de México: Ximena Ochoa, ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable, emprendedora en productos fitness

Durango: Isela Hernández, comunicóloga y licenciada en Nutrición

Estado de México: Jimena Madrigal, empresaria con marcas de suplementos y premios para mascotas

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz, artista y empresaria

Guerrero: Fernanda Abaroa, licenciada en Derecho y modelo

Hidalgo: Angélica Arredondo, licenciada en Mercadotecnia y pianista

Jalisco: María Vargas, licenciada en Negocios Internacionales y escritora

Michoacán: Mariana Macías, licenciada en Mercadotecnia

Morelos: Zayda Ríos, licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía

Nayarit: Evelia Morales, licenciada en Arquitectura

Nuevo León: Arisbe Cueto, médico cirujano dentista y creadora de contenido

Oaxaca: Estefany Luna, licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia

Puebla: Ale Juarico, licenciada en Administración de Empresas Turísticas

Querétaro: Ithza Andrade, licenciada en Diseño Industrial y pintora artística

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty, licenciada en Odontología con especialidad en Ortodoncia

San Luis Potosí: Anylu Martínez, licenciada en Administración Empresarial e inversionista

Sinaloa: Cristina Guillén, licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea

Sonora: Moneth Chio, licenciada en Criminología y Criminalística

Tabasco: Ximena Aranda, licenciada en Comercio y Negocios Internacionales

Tamaulipas: Gisella Flores, licenciada en Derecho y estudiante de canto

Tlaxcala: Diana Castillo, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Pedagogía

Veracruz: Génesis Vera, licenciada en Idiomas y modelo

Yucatán: Carla Osorio, licenciada en Enfermería y atleta semiprofesional

Zacatecas: Viridiana Ovalle, licenciada en Enfermería

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