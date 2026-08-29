¿Quiénes son todas las participantes de Miss Universo México 2026?

La gran final de Miss Universo México 2026 se celebra este sábado 29 de agosto en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde 32 jóvenes representantes de cada estado del país competirán por la corona nacional.
La ganadora será la sucesora de Fátima Bosch Fernández, quien conquistó el título en 2025 y luego se convirtió en Miss Universo. Durante la gala, la tabasqueña entregará la corona a la nueva reina, que tendrá la responsabilidad de representar a México en la edición número 75 de Miss Universo, el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.
Conoce a las 32 participantes.
Lista completa de las participantes de Miss Universo México 2026
- Aguascalientes: Diana Marín Sandoval, diseñadora de modas y profesora de inglés
- Baja California: Samantha Bastidas, diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia
- Baja California Sur: Selene Zazueta, licenciada en Administración y directora financiera
- Campeche: Maje Venegas, ingeniera en Administración y modelo
- Chiapas: Catherine López, escritora, empresaria y licenciada en Administración
- Chihuahua: Areli Favela, abogada
- Colima: María Zepeda, licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas
- Coahuila: Glenda Makhlouf, licenciada en Negocios, actriz y productora
- Ciudad de México: Ximena Ochoa, ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable, emprendedora en productos fitness
- Durango: Isela Hernández, comunicóloga y licenciada en Nutrición
- Estado de México: Jimena Madrigal, empresaria con marcas de suplementos y premios para mascotas
- Guanajuato: Ana Cristina Muñoz, artista y empresaria
- Guerrero: Fernanda Abaroa, licenciada en Derecho y modelo
- Hidalgo: Angélica Arredondo, licenciada en Mercadotecnia y pianista
- Jalisco: María Vargas, licenciada en Negocios Internacionales y escritora
- Michoacán: Mariana Macías, licenciada en Mercadotecnia
- Morelos: Zayda Ríos, licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía
- Nayarit: Evelia Morales, licenciada en Arquitectura
- Nuevo León: Arisbe Cueto, médico cirujano dentista y creadora de contenido
- Oaxaca: Estefany Luna, licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia
- Puebla: Ale Juarico, licenciada en Administración de Empresas Turísticas
- Querétaro: Ithza Andrade, licenciada en Diseño Industrial y pintora artística
- Quintana Roo: Naxca Maureen Doty, licenciada en Odontología con especialidad en Ortodoncia
- San Luis Potosí: Anylu Martínez, licenciada en Administración Empresarial e inversionista
- Sinaloa: Cristina Guillén, licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea
- Sonora: Moneth Chio, licenciada en Criminología y Criminalística
- Tabasco: Ximena Aranda, licenciada en Comercio y Negocios Internacionales
- Tamaulipas: Gisella Flores, licenciada en Derecho y estudiante de canto
- Tlaxcala: Diana Castillo, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Pedagogía
- Veracruz: Génesis Vera, licenciada en Idiomas y modelo
- Yucatán: Carla Osorio, licenciada en Enfermería y atleta semiprofesional
- Zacatecas: Viridiana Ovalle, licenciada en Enfermería
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