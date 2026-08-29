La primera cena romántica de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales por la química entre los protagonistas.

La velada fue otorgada a Masad Altamimi y Brianda Deyanara, y estuvo marcada por confesiones muy personales, un vals improvisado y la mirada atenta de Wendy Guevara desde el exterior. Además, el árabe confesó que le gusta la creadora de contenido.

Masad y Brianda Deyanara tienen cena romántica en LCDLF; él confiesa que le gusta la conductora

La producción de LCDLF preparó un espacio íntimo con menú personalizado para Brianda Deyanara y Masad Altamimi, pues Flor Vigna los eligió como los merecedores de este premio.

Brianda, sorprendida por la cita, comentó: “Jefa, nos hubieran avisado el día. Yo vengo sin uñas, sin zapatos, no me maquillé”. Masad respondió: “No pasa nada”.

Durante la conversación, él reveló: “Con mi esposa viví cuatro años y me separé hace siete años”, confesando además que tiene un hijo.

La velada cerró con un vals, donde Masad pasó la mano por la cintura de Brianda, gesto que desató los comentarios de Wendy Guevara y la euforia en redes sociales. Usuarios aseguran que la química entre los creadores de contenido es más que evidente.

Masad le pide consejos a Yahir y le confiesa que Brianda Deyanara le gusta

Masad Altamimi se acercó con Yahir y le confesó que le gusta Brianda Deyanara, algo que el público ya sospechaba desde hace unos días pues el creador de contenido suele compartir mucho tiempo con ella.

“Si tú, Masad, sientes algo real por ella, ve por ella. Cuando sientes algo, no lo puedes evitar”, le respondió Yahir.

Fue entonces cuando el árabe le reveló al cantante que le gusta la creadora de contenido, pero tiene miedo a que no se concrete nada serio: “El problema... Me gusta ella y tengo miedo de encontrar el amor y no sé si cuando salgamos de esta casa ella va a platicar con otra persona”.

Yahir insistió diciendo que la única opción para descubrir si podía tener una relación o no con la joven de 30 años es “si no intentas, si no hablas, te vas a quedar con una idea”. Sin embargo, Masad se sinceró y comentó que le da miedo el rechazo.

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