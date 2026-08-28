¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 28 de agosto?

Este viernes 28 de agosto se revela cuál de los habitantes nominados de La Casa de los Famosos México 2026 se salva esta semana por la elección de uno de sus compañeros, uno de los momentos más esperados por el público y los participantes del programa.

Fue el pasado jueves que se llevaron a cabo un par de dinámicas donde se definió a Gema Garoa y Brianda Deyanara como las participantes que se enfrentarían esta semana a Masad Altamimi, quien es el líder en esta ocasión.

#Gema es la segunda retadora de #Masad para el robo de salvación



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Recordemos que la salvación es un beneficio del líder de La Casa de los Famosos México, una ventaja que el mismo debe defender de otros dos participantes los días viernes, mismos que se revela al habitante que recibe el favor de ser salvado.

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 28 de agosto?

El salvado de la semana se revela en la gala de este viernes 28 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026.

En esta ocasión, los nominados de la semana antes del robo de salvación son:

Gema Garoa

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Brianda Deyanara

Karina Torres

Luis Chaparro

Las nominaciones más recientes dieron de qué hablar, pese a que el público tachó las mismas de aburridas porque varios habitantes no obtuvieron pelotas que les permitieran dar puntos cara a cara durante la dinámica.

Asimismo, no han deado de haber encontrozasos entee los participantes, como el pleito que hubo recientemente entre Aldo Rendón y Yahir después de que en las nominaciones, el cantante señalara a Luis Chaparro de estar bajo la sombra del estilista.

Por otro lado, Gema y Ese Pérez no escondieron su molestia cuando Masad decidió utilizar un beneficio del líder para dar más electrodomésticos a la casa en lugar de aprovecharlo para hablar con Aaron Mercury, su amigo fuera del programa u obtener un collar con la foto de su hijo.

Por su parte, Karina Torres admitió que puede que en algún momento de lo que va del programa ella se haya equivocado en sus acciones, lo que dividió opiniones entre la audiencia.

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