Fans de Juan Gabriel se reúnen frente a la estatua del artista que se encuentra en la Plaza de Garibaldi, en enero

Este viernes 28 de agosto se cumple el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, uno de los artistas más queridos de México y América Latina, recordado por éxitos como “Hasta que te conocí” y “Querida”.

Personas de todas las edades permanecen desde las primeras horas de la mañana en la Plaza Garibaldi para celebrar a El Divo de Juárez. A una década de su partida, sus seguidores mantienen vivo su legado con homenajes que, aunque con la tristeza de su partida presente, están llenos de música y baile.

Con misa y baile honran a Juan Gabriel en Garibaldi, a 10 años de su muerte

Las actividades en honor a Juan Gabriel en el marco de su décimo aniversario luctuoso comenzaron alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando un sacerdote ofició una misa. Sin embargo, desde las 7:30 am, cientos de personas se congregaron en el Paseo de los Compositores de la Plaza Garibaldi, frente a la estatua del cantante.

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Comienza la misa en Garibaldi en honor a #JuanGabriel a 10 años de su fallecimiento pic.twitter.com/Ro5On6OodT — Areli Lorenzana (@areli_lorenzana) August 28, 2026

Entre los asistentes destacó un grupo de seguidoras autodenominadas “Las viudas de Juan Gabriel”, quienes lloraron durante la misa, mostrando que el cariño hacia el cantante permanece intacto.

En redes sociales como TikTok y X circulan videos donde se aprecia a la multitud con globos, veladoras, flores, playeras y lonas con el rostro del cantante. Incluso se vieron billetes impresos con la cara de El Divo de Juárez y enormes figuras de papel con su imagen.

Los imitadores, vestidos con coloridos atuendos inspirados en el artista, llevaron micrófonos y bocinas para cantar clásicos como “El Noa Noa”, “¿Por qué me haces llorar?”, “Amor eterno”, “No tengo dinero” y “Se me olvidó otra vez”.

@info.libre 🎤 A 10 años de su muerte, Garibaldi recuerda a Juan Gabriel A una década de la muerte de Juan Gabriel, el corazón de Garibaldi vuelve a llenarse de música y nostalgia para recordar al “Divo de Juárez”. Entre canciones, fotografías y homenajes, seguidores mantienen viva la memoria de uno de los artistas más queridos de México. 🎶❤️ #JuanGabriel #DivoDeJuárez #Garibaldi #CDMX ♬ sonido original - Info Libre

Estos, acompañados de mariachis y fans de todas las edades, desde adultos mayores hasta niños y niñas, interpretaron los temas más emblemáticos de Juan Gabriel durante varias horas; se espera que durante todo este viernes y sábado continúen los eventos en honor a Juan Gabriel.

Además, según anunció Salón Tropicana, se llevará a cabo un evento especial gratuito en el Kiosco de Plaza Garibaldi de 4 a 8 pm. En paralelo, en Ciudad Juárez también se realizaron festejos para recordar al ídolo.

Desde anoche, algunos lugares emblemáticos de Garibaldi iniciaron con los homenajes a Juan Gabriel, como el Salón Tenampa, donde hubo serenata y un altar lleno de flores en memoria del cantante.

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