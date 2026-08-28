La Fatshionista revela que está usando Ozempic y la critican en redes sociales

La influencer mexicana Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, sorprendió a sus seguidores al confesar que lleva un año utilizando Ozempic, un medicamento originalmente indicado para la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina.

Su revelación generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron su honestidad y apertura al cambio de opinión, siempre de la mano de médicos especialistas, otros la acusaron de ser contradictoria, recordando que en el pasado criticó duramente a las famosas que usaron el fármaco para bajar de peso.

La Fatshionista revela que está usando Ozempic y la critican

En un video publicado ayer en Instagram, Priscila Arias, La Fatshionista, reconoció que en el pasado fue enemiga del Ozempic, pero ahora lo usa para controlar su resistencia a la insulina. “Hace tres años critiqué fuertemente al Ozempic y hoy llevo un año usándolo. Antes que me digas nada, ya sé cómo vas a reaccionar. ‘Otra gorda que nos mintió, nos abandonó’”, inició.

La creadora de contenido explicó que su percepción cambió tras recibir orientación médica de sus doctoras, quienes le recomendaron el tratamiento basándose en sus análisis clínicos y no en su peso.

La Fatshionista relató que los primeros meses fueron complicados, pues tuvo síntomas como gastritis y reflujo, pero con el tiempo aprendió a escuchar las señales de saciedad de su cuerpo. También advirtió sobre el riesgo de dejar de comer por falta de hambre, algo que sus médicas le pidieron vigilar.

Priscila Arias ‘La Fatshionista’ ı Foto: IG: @lafatshionista

La influencer subrayó que los beneficios más notables del Ozempic fueron la desaparición de la “neblina mental” y el aumento de energía, síntomas de la resistencia a la insulina: “A los tres meses yo no daba crédito. Empecé a tener más ganas de chambear, hasta más ganas de cachondear”.

Finalmente, La Fatshionista dejó claro que su testimonio no es una recomendación a sus seguidores para usar el medicamento: “Por ninguna razón te lo autorrecetes porque es la moda en internet. Prefiero mil veces ser honesta contigo y reconocer que cambié de opinión”.

Aunque en todo momento dejó claro que su decisión se basó en criterios médicos y no en estándares de delgadez, usuarios le lanzaron comentarios como “Me desilusionaste”, “es contradictorio con lo que creías”, “Unas disculpas a las influencer que criticaste duramente por tomar medidas en su salud no estaría mal tampoco”.

Sin embargo, los comentarios positivos fueron mayoría: “Tu no le debes nada nadie, no te justifiques”, “qué bueno que estés cuidando tu salud”, “felicidades”.

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