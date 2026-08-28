Alex Fernández llega al Teatro Metropólitan

EL CANTANTE Alex Fernández, integrante de la dinastía Fernández, llegará el 31 de octubre al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, con su gira Voz de mi sangre, acompañado por el Mariachi Real Azteca y un cuerpo de baile folclórico.

En un evento para dar a conocer los detalles de su presentación, el intérprete habló de la producción discográfica que prepara. Confirmó que trabaja en nuevo material y que, además, desarrolla un disco de colaboraciones, proyecto que busca ampliar su propuesta musical sin alejarse de la música mexicana.

“Se viene mucho trabajo para los próximos meses, nos ha ido muy bien con la gira y la música gracias al apoyo de la gente. Ahora estoy enfocado en el nuevo material que está por salir”, declaró Alex Fernández.

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El Tip: El intérprete viajará a España para cumplir una serie de fechas durante noviembre y diciembre.

La nueva producción estará ligada al sonido que el cantante ha definido como “mariachi-pop”, una combinación con la que busca construir una identidad propia frente al peso del apellido Fernández. Entre los temas que forman parte de esta nueva etapa se encuentran “Vives en Mí” y “Disculpe Usted”, además de “Segunda Opción”, canción inédita que forma parte de los adelantos de su próximo álbum.

La agenda de Fernández continuará con una presentación en Las Vegas el 13 de septiembre, el Auditorio Telmex de Guadalajara el 24 de septiembre y, finalmente, el Teatro Metropólitan.