Una década sin Juan Gabriel y el negocio de una voz eterna

Diez años después de su muerte, Juan Gabriel se mantiene como un fenómeno vigente; su ausencia se convirtió en un negocio cultural que no ha dejado de crecer. Su catálogo ronda entre los 7.8 mil millones de reproducciones en Spotify, reúne más de 14 millones de oyentes mensuales, canciones como “Abrázame muy fuerte” ya superan los 517 millones de streams y el patrimonio continúa colocando material inédito en el mercado, mientras documentales, restauraciones, homenajes y nuevas plataformas llevan su obra a generaciones que nunca lo vieron sobre un escenario.

Lo más interesante de esta década no es, por tanto, volver a contar la vida de Alberto Aguilera Valadez, sino observar qué ocurrió con Juan Gabriel cuando dejó de estar físicamente para controlar su propia carrera. El artista se convirtió en catálogo, archivo, marca, patrimonio y, sobre todo, en una obra capaz de producir nuevos consumos.

Fue después del estreno de la docuserie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, que potenció de nuevo al ídolo mexicano sus escuchas aumentaron 140 por ciento en México y el interés volvió a empujar a una generación menor de 29 años hacia canciones grabadas décadas atrás. La producción de Netflix fue número uno en México y hoy el concierto Mi Primer Bellas Artes llega a más de 250 salas con material recuperado de su archivo personal.

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El Dato: El divo de Juárez se convirtió en el primer artista de música popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes, un recinto reservado hasta entonces para la cultura.

La muerte de Alberto Aguilera Valadez no cerró una carrera: transformó su obra en un patrimonio que sigue generando consumo, derechos y contenidos. El cantante dejó más de mil 800 composiciones, superó los 100 millones de discos vendidos y una discografía de 32 álbumes de estudio y tres en vivo. Universal Music Publishing Group señala que su repertorio ha sido interpretado por más de mil 500 artistas y que más de 20 de sus canciones llegaron al Top 10 de Billboard, siete de ellas al número uno de Hot Latin Songs.

La nueva etapa tuvo un detonador distinto: el archivo que el propio artista reunió durante décadas. El equipo de la docuserie trabajó durante 21 meses con 2 mil 268 cintas de diferentes formatos, unas 2 mil 500 fotografías personales, más de 30 mil fotografías digitales, alrededor de 500 mil audios y hasta 390 terabytes de material digital. También se digitalizaron 948 horas de video.

2 mil 268 cintas fueron encontradas en su archivo

María José Cuevas, directora de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, pudo trabajar con ese material para construir una historia desde la mirada de Alberto Aguilera. “El haber contado su historia con el archivo que él mismo grabó, que él mismo documentó desde los años setenta, fue la oportunidad y además que guardó durante todo este tiempo en una bodega muy bien conservada, y que tuvimos el privilegio de tener acceso a este tesoro”, explica la cineasta a La Razón.

El valor de ese acervo está en que Juan Gabriel no sólo registraba momentos personales: dentro de su equipo existía una cámara para documentar su carrera y sus conciertos, entre ellos Bellas Artes de 1990. “El documental fue 100 por ciento contado con ese material. Eso hace que, por primera vez hayamos conocido la historia de Juan Gabriel desde adentro, desde el lado más íntimo”, señala Cuevas. “No hay nada más honesto que esos archivos que él guardó”, agrega, pues esa mirada permitió “conocer a Alberto Aguilera para entender realmente la grandeza de Juan Gabriel”.

El Tip: La herencia de Juan Gabriel no se limita a las regalías de sus canciones, incluye masters, composición, publicaciones, licencias, sincronizaciones y nuevas ediciones.

El resultado se reflejó en las plataformas. Tras el estreno, las escuchas crecieron 140 por ciento en México, 130 por ciento en Estados Unidos y 100 por ciento en Colombia; además, incorporó 1.6 millones de nuevos oyentes mensuales y casi seis de cada 10 tenían menos de 29 años.

“Es mejor decir adiós” registró un incremento superior a 3,300 por ciento en streams. La serie alcanzó en su primera semana 1.8 millones de visualizaciones y 7.4 millones de horas vistas, fue número uno en México y llegó al sexto lugar del Top 10 global de series de habla no inglesa, además de entrar al Top 10 de 14 países latinoamericanos.

El Dato: El cantante cuenta con días oficiales en su honor, en ciudades como Los Ángeles y Las Vegas, en EU.

Cuevas sabía que trabajaba con uno de los grandes exponentes de la música: “Juan Gabriel siempre ha sido el ídolo de México. Para mí es, sin duda, uno de los artistas, o si no el artista, el cantautor más importante del país”.

Pero el reto era evitar otra biografía convencional: “Lo que hace diferente a cualquier otro proyecto, justamente, es el enfoque y el gran tesoro de haber logrado tener acceso a su archivo personal y, a partir de ahí, encontrar la historia y la narrativa para conocer a un Juan Gabriel desde otra óptica”.

CORREOS de México puso a la venta dos timbres postales del intérprete de “Querida”. ı Foto: Cortesía|Netflix

En noviembre del 2025, una proyección del concierto de Bellas Artes en el Zócalo reunió a cerca de 170 mil espectadores. Ahora Sony Music Vision recuperó aquel material para una nueva edición cinematográfica. Mi Primer Bellas Artes se estrena hoy en más de 250 salas de México, con imagen restaurada, audio Dolby Atmos y una introducción inédita de los ensayos. La versión fue dirigida por Cuevas y supervisada por la productora Mezcla.

El vinil de su concierto en Bellas Artes, edición especial, ya está a la venta. ı Foto: Cortesía|Netflix

“Es el mismo material que encontramos en el archivo cuando hicimos el documental de Netflix”, aclara la directora. Durante esa investigación aparecieron imágenes que no habían sido utilizadas en la edición original. “Fue la oportunidad de volverle a dar vida a este archivo”, explica. El proyecto llegará también a Estados Unidos en septiembre y confirma que el acervo todavía puede convertirse en nuevas experiencias culturales.

El disco Eterno fue lanzado en 2025 con algunos temas inéditos. ı Foto: Cortesía|Netflix

La explotación de su obra tampoco se detuvo. En 2022, el patrimonio firmó un acuerdo mundial con Virgin Music US Latin para representar el catálogo posterior a 2008 y futuras grabaciones, mientras Universal Music Publishing Group extendió el convenio para administrar globalmente su catálogo editorial. Después llegaron proyectos póstumos como Los Dúo 3, en 2022, que combinó grabaciones del cantante con artistas de distintas generaciones.

La guía de Apple Maps “En los pasos de Juan Gabriel”, hoy está disponible. ı Foto: Cortesía|Netflix

No existe una cifra pública que permita establecer cuánto dinero ha generado exactamente su patrimonio en estos diez años por streaming, regalías, licencias, ventas y explotación audiovisual. Pero la dimensión del negocio sí puede medirse: más de 14 millones de oyentes mensuales, miles de millones de reproducciones, más de mil 800 canciones, acuerdos internacionales y producciones que consiguen que el público vuelva a buscar su música.

Mi Primer Bellas Artes demuestra que todavía hay imágenes capaces de convertirse en nuevos contenidos.

La Lotería Nacional lanzó un billete conmemorativo del cantante. ı Foto: Especial

A diez años de su muerte, el gran negocio de Juan Gabriel no está únicamente en vender lo que dejó, sino en conseguir que vuelva a descubrirse. Una canción lleva al documental; el documental al catálogo; el catálogo a un concierto y el concierto devuelve a las canciones.