La gran final de Miss Universo México 2026 está lista para coronar a la sucesora de Fátima Bosch, actual Miss Universe. Sólo una reina de belleza, de las 32 concursantes, tendrá la oportunidad de ir en busca de la corona a Puerto Rico, en la edición 75 del certamen internacional.
No te pierdas la transmisión en vivo de la competencia y descubre en La Razón de México a qué hora y dónde podrás ver el evento nacional transmitido desde Los Cabos.
Miss Universo México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la gran final?
El certamen Miss Universo México 2026 se celebrará el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La transmisión oficial será en el canal de YouTube OfficialMissUniverse desde las 6:30 pm (hora centro de México).
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El host del evento (anfitrión) será nada menos que el modelo, actor y conductor de Telemundo, Clovis Nienow, quien conducirá la noche de sábado, que estará llena emoción, elegancia y glamur.
Además, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, estará presente en el evento y coronará a su predecesora.
¿Quiénes son las concursantes de Miss Universo México 2026?
- Ale Juarico, Puebla
- Ana Cristina Muñoz, Guanajuato
- Angélica Arredondo, Hidalgo
- Anylu Martínez, San Luis Potosí
- Areli Favela, Chihuahua
- Arisbe Cueto, Nuevo León
- Carla Osorio, Yucatán
- Catherine López, Chiapas
- Cristina Guillén, Sinaloa
- Diana Castillo, Tlaxcala
- Diana Marín Sandoval, Aguascalientes
- Estefany Luna, Oaxaca
- Evelia Morales, Nayarit
- Fernanda Abaroa, Guerrero
- Génesis Vera, Veracruz
- Gisella Flores, Tamaulipas
- Glenda Makhlouf, Coahuila
- Isela Hernández, Durango
- Ithza Andrade, Querétaro
- Jimena Madrigal, Estado de México
- Maje Venegas, Campeche
- María Vargas, Jalisco
- María Zepeda, Colima
- Mariana Macías, Michoacán
- Moneth Chio, Sonora
- Naxca Maureen Doty, Quintana Roo
- Samantha Bastidas, Baja California
- Selene Zazueta, Baja California Sur
- Viridiana Ovalle, Zacatecas
- Ximena Aranda, Tabasco
- Ximena Ochoa, Ciudad de México
- Zayda Ríos, Morelos
Cada una de las participantes del certamen Miss Universo México 2026 representa con orgullo la cultura de su estado y busca ser la embajadora de nuestro país en la edición 75 de Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico el 24 de noviembre.
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