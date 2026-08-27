¡No te lo pierdas!

Miss Universo México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la gran final?

El certamen se transmitirá en vivo desde Los Cabos; conoceremos a la nueva representante del país azteca en el concurso internacional en Puerto Rico

Miss Universo 2026
Miss Universo 2026 Foto: IG missuniverse.mexico/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

La gran final de Miss Universo México 2026 está lista para coronar a la sucesora de Fátima Bosch, actual Miss Universe. Sólo una reina de belleza, de las 32 concursantes, tendrá la oportunidad de ir en busca de la corona a Puerto Rico, en la edición 75 del certamen internacional.

No te pierdas la transmisión en vivo de la competencia y descubre en La Razón de México a qué hora y dónde podrás ver el evento nacional transmitido desde Los Cabos.

Miss Universo México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la gran final?

El certamen Miss Universo México 2026 se celebrará el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La transmisión oficial será en el canal de YouTube OfficialMissUniverse desde las 6:30 pm (hora centro de México).

TE RECOMENDAMOS:
El VIDEO viral de Katy Perry en la FENAPO confundida por sus fans
Era 'mucha ropa'

El VIDEO viral de Katy Perry en la FENAPO confundida por sus fans: ‘Pensé que decían pu... loca’ | VIDEO

El host del evento (anfitrión) será nada menos que el modelo, actor y conductor de Telemundo, Clovis Nienow, quien conducirá la noche de sábado, que estará llena emoción, elegancia y glamur.

Además, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, estará presente en el evento y coronará a su predecesora.

¿Quiénes son las concursantes de Miss Universo México 2026?

  1. Ale Juarico, Puebla
  2. Ana Cristina Muñoz, Guanajuato
  3. Angélica Arredondo, Hidalgo
  4. Anylu Martínez, San Luis Potosí
  5. Areli Favela, Chihuahua
  6. Arisbe Cueto, Nuevo León
  7. Carla Osorio, Yucatán
  8. Catherine López, Chiapas
  9. Cristina Guillén, Sinaloa
  10. Diana Castillo, Tlaxcala
  11. Diana Marín Sandoval, Aguascalientes
  12. Estefany Luna, Oaxaca
  13. Evelia Morales, Nayarit
  14. Fernanda Abaroa, Guerrero
  15. Génesis Vera, Veracruz
  16. Gisella Flores, Tamaulipas
  17. Glenda Makhlouf, Coahuila
  18. Isela Hernández, Durango
  19. Ithza Andrade, Querétaro
  20. Jimena Madrigal, Estado de México
  21. Maje Venegas, Campeche
  22. María Vargas, Jalisco
  23. María Zepeda, Colima
  24. Mariana Macías, Michoacán
  25. Moneth Chio, Sonora
  26. Naxca Maureen Doty, Quintana Roo
  27. Samantha Bastidas, Baja California
  28. Selene Zazueta, Baja California Sur
  29. Viridiana Ovalle, Zacatecas
  30. Ximena Aranda, Tabasco
  31. Ximena Ochoa, Ciudad de México
  32. Zayda Ríos, Morelos

Cada una de las participantes del certamen Miss Universo México 2026 representa con orgullo la cultura de su estado y busca ser la embajadora de nuestro país en la edición 75 de Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico el 24 de noviembre.

Te puede interesar:

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 27 de agosto de Exatlón México
Spoilers

Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 27 de agosto 2026?


Google Reviews