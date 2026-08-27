¿Quién es la tiktoker Yaremi Hernández? Edad, de dónde es y su video más viral

Yaremi Hernández, tiktoker, es una figura ampliamente conocida en redes sociales. En poco tiempo se convirtió en una de las figuras emergentes más comentadas de TikTok en México; incluso algunos de sus clips más virales superan los 18 y 16 millones de reproducciones en dicha plataforma.

Su crecimiento va en aumento a casi un año de haber incursionado como creadora de contenido y la viralidad de sus videos han despertado curiosidad entre sus seguidores sobre su edad, origen y sus clips más populares; en La Razón te contamos sobre su vida.

¿Quién es la tiktoker Yaremi Hernández? Edad, de dónde es

Yaremi Hernández, conocida en redes como @_yaremhdz, acumula más de 2.7 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 336 mil en Instagram.

Sus cuentas incluyen la leyenda “Cuenta supervisada por un adulto”, lo que ha generado especulaciones sobre su edad. Usuarios aseguran que tiene 17 años, aunque ella no lo ha confirmado con sus seguidores. Del mismo modo, se sabe que es de México, pero se desconoce la ciudad en la que reside o nació.

El contenido de Yaremi Hernández se centra en moda, belleza, lifestyle y hauls, además de bailes con audios virales que conectan con audiencias adolescentes y jóvenes adultos.

Algunos de sus clips más virales superan los 18 y 16 millones de reproducciones en TikTok.

El video más viral de Yaremi Hernández

El video más viral de Yaremi Hernández tiene 18.3 millones de reproducciones y fue publicado el 13 de noviembre de 2025 en TikTok con la descripción: “Los pingüinos son mi única vida social”. La creadora de contenido aparece bailando con un pingüino de peluche vestido con un gorro navideño y bufanda.

Otro clip muy popular es uno del 31 de agosto de 2025, donde se le ve bailando el tema “Cadelinha De Madame (Remix)” de Zé da Vea, un audio viral usado por cientos de tiktokers. El clip tiene 16.4 millones de vistas hasta el momento.

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