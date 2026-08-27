Aldo enfrenta a Yahir por la nominación en LCDLF: ‘Es una madread*’

La quinta gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2026 calentó los ánimos y desató un conflicto entre Aldo Rendón y Yahir.

El stylist se molestó porque el cantante aseguró que Luis Chaparro estaba “bajo su sombra”, insinuando que dependía de él para brillar dentro del reality. Aldo consideró que esa observación no sólo afectaba a Luis, sino que lo señalaba directamente, lo que detonó una acalorada discusión en la recámara que se volvió viral en redes sociales.

Aldo enfrenta a Yahir por la nominación de ayer en LCDLF: ‘Es una madread*’

Tras la gala de nominación en LCDLF México 2026, Aldo Rendón se enfrentó a Yahir para cuestionarlo sobre lo que dijo al nominar a Luis Chaparro.

TE RECOMENDAMOS: Todos los votos Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 26 de agosto

El cantante justificó su voto contra el joven creador de contenido diciendo: “Siento que me hace falta ver más de su personalidad. Siento que está bajo la sombra de Aldo”.

A raíz de ello, en la recámara, Aldo le dijo a Yahir: “Qué padre que le des un consejo y que le digas: ‘Brilla, saca tu personalidad’. Yo no quiero ser alguien que para ti lo opaca”, reclamó y aseguró “me lo tomé personal”.

El stylist de las estrellas también le comentó al intérprete que, en su opinión, el comentario de su relación con Luis Chaparro estaba de más y que “es una madread*” porque lo evidenció en la gala y no se lo dijo de frente.

“Yo no quiero ser alguien que lo traiga aquí como bajo mi sombra. No tengo a nadie bajo mi sombra más que a mis amigas, que las voy a defender siempre”, expresó Aldo Rendón frente a las cámaras de LCDLF.

“Siento que le echaste sal de más a tu comentario”, agregó, dejando claro que lo consideraba un ataque innecesario.

Que risa aldo bien atacado y yahir le reafirma en la cara que luis es su sombra JSJSJS#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EZh06a1sGl — Julián 🐐 (@JuliGoonz) August 27, 2026

En medio de la conversación, Luis Chaparro se unió para expresar su sentir. “Yo también te quería preguntar... yo me he intentado como acercar contigo”, dijo a Yahir, reconociendo que buscaba una mejor relación con el cantante.

Luis añadió: “Siempre prefiero que me digan directo: ‘No me caes bien’ o ‘no nos llevamos chido’”.

Yahir intentó suavizar la tensión asegurando que no era nada personal: “No me caes mal, güey. Te lo digo en serio. Yo lo único que quise hacer fue un comentario que despertara en ti algo. Ver el fuego, las ganas”. Sin embargo, su frase de que Luis era “el más apagado de la casa” terminó de encender la molestia en el creador de contenido.

No entiendo la verdad porque Aldo está tan atacado con Yahir por ese comentario si al final dice que no estuvo tan fuerte..



Nomás le dijo a Luis que está como la sombra de Aldo, osea tanto drama y enojo por eso???

Yahir todavía no aterriza con todo lo que le.estan diciendo 🤭 pic.twitter.com/P3iLQGGcgi — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) August 27, 2026

Te puede interesar: