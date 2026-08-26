Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto se llevan a cabo las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026, dónde se van a definir a los habitantes nominados, los participantes que podrían salir el próximo domingo de la competencia.
El día anterior, sorprendió la salida de Yanet García por voto de sus compañeros, después de que el público la eligió a ella, a Ese Pérez y a Luis Chaparro como los más muebles del programa de telerrealidad.
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026
Las nominaciones se llevaron a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto. Cabe mencionar que esta semana Masad Altamimi es el líder y tiene inmunidad. Finalmente, Gema Garoa fue la nominada directa de la semana.
La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 26 de agosto?
Además, en esta ocasión los participantes del reality show votarán con el añadido de unas pelotitas que les pueden dar varios beneficios. Así fueron las nominaciones.
Ese Pérez
Ese Pérez encontró una pelota con el número -1, por lo que le quitó un punto a Karina Torres.
Memo Shutz
Memo Shutz encontró una pelota con el número -2, por lo que le quitó dos puntos a Aldo Rendón.
Brianda Deyanara
Brianda no encontró ninguna pelota. Su nominación se perdió.
Luis Chaparro
Luis Chaparro encontró un +2, por lo que le dios dos puntos a Mariana Ochoa.
Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo encontró dos pelotas. Nominó con -1 punto a Mariana Ochoa y con +3 puntos a Karina Torres.
Ernesto Laguardia
Ernesto Laguardia encontró tres pelotas. Nominó con -1 punto a Mariana Ochoa, -1 punto para Ese Pérez y +2 puntos a Brianda Deyanara.
Aldo Rendón
Aldo Rendón no encontró pelotas, así que perdió su nominación.
Flor Vigna
Flor Vigna encontró cuatro pelotas y descartó una. Sumó tres puntos a Mariana Ochoa, +2 a Ernesto Laguardia y un +1 a Cynthia Klitbo.
Karina Torres
Karina Torres encontró cuatro pelotas y descartó una. Le dio-1 punto a Cynthia Klitbo, -2 a Ese Pérez y -1 a Yahir.
Gema Garoa
Gema Garoa encontró cuatro pelotas y descartó una. Le dio +3 puntos a Mariana Ochoa, dio -1 punto a Karina Torres y +1 a Ernesto Laguardia.
Mariana Ochoa
Mariana Ochoa no encontró pelotas, por lo que su eliminación se perdió.
Yahir
Yahir encontró dos pelotas. Nominó con -3 a Memo Shutz y +1 punto a Luis Chaparro.
Masad Altamimi
Masad Altamimi encontró una pelota y le dio -1 punto a Brianda Deyanara.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO
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